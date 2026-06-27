Cote d'Ivoire: HSE Week 2026 - Eni, ses partenaires et contractants engagés dans une opération de nettoyage de plage à Port-Bouët

Dans le cadre de sa démarche de promotion de la culture Hygiène, Sécurité et Environnement (Hse), le groupe pétrolier Eni a organisé le samedi 27 juin 2026, avec ses partenaires et contractants, une opération de nettoyage du littoral à Port-Bouët, dénommée « Beach Cleaning ».

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la Hse Week 2026 et vise à encourager l'adoption de comportements responsables en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de bien-être des communautés, avec en ligne de mire l'objectif de zéro incident.

À travers cette activité, Eni entend sensibiliser les différentes parties prenantes aux enjeux liés aux risques professionnels et environnementaux, promouvoir les bonnes pratiques, renforcer les actions de prévention et consolider la collaboration avec ses partenaires et contractants.

Mobilisés pour la circonstance, plus d'une centaine de participants, munis de bottes, de gants et de sacs, ont sillonné le rivage pour collecter les déchets. Bois flottés, algues, coquillages, mais aussi bouteilles plastiques, chaussures abandonnées et autres détritus jonchant la plage ont été ramassés.

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Avant le début de l'opération, le directeur général d'Eni Côte d'Ivoire, Luca Faccenda, a tenu à saluer l'initiative, qu'il a présentée comme le point de départ des activités de la Hse Week 2026. « Nous sommes réunis sur un site hautement symbolique pour notre entreprise. C'est ici que le gaz associé du gisement Baleine, acheminé par le gazoduc construit par Eni, arrive à terre avant d'alimenter le réseau national d'électricité. Ce lieu incarne à la fois l'innovation, l'énergie et notre contribution au développement du pays », a-t-il indiqué.

Au-delà de cet aspect, il a insisté sur la portée environnementale de la démarche. « La protection de l'environnement est au coeur de notre manière de travailler. Elle dépasse largement le cadre de nos installations industrielles pour englober les communautés et les écosystèmes avec lesquels nous interagissons », a-t-il souligné.

Selon lui, cette opération de nettoyage, bien que simple, traduit un engagement fort. « À travers chaque déchet collecté, c'est un message de responsabilité individuelle et collective que nous portons. Chacun peut à son niveau contribuer à faire la différence », a-t-il affirmé.

Luca Faccenda a par ailleurs rappelé que la santé, la sécurité et l'environnement constituent des valeurs fondamentales pour Eni, au-delà de simples priorités opérationnelles. Elles fondent, selon lui, la performance de l'entreprise ainsi que la relation de confiance établie avec ses collaborateurs, partenaires et communautés locales.

« Initier la HSE Week par une action collective de ce type traduit notre volonté de rappeler que la sécurité et la protection de l'environnement sont l'affaire de tous. Elles reposent sur nos attitudes quotidiennes, notre sens des responsabilités et notre capacité à être exemplaires », a-t-il ajouté.

En conclusion, il a réaffirmé la volonté du groupe de poursuivre cet engagement tout au long de la HSE Week : « En prenant soin aujourd'hui du site où transite l'énergie mise au service du pays, nous posons un acte fort. Nous continuerons à promouvoir une culture où la sécurité, la santé, la protection de l'environnement et le respect des personnes avancent ensemble. C'est l'essence même de la culture Hse chez Eni ».

Sur une surface de 100 mètres, ce sont au total 2,55 tonnes de déchets qui ont été rammassés au cours de cette opération.