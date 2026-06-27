Cote d'Ivoire: Constance Yao épouse Konan - Une femme qui fait avancer les chaînes de valeur agricoles

De la logistique internationale à la coordination de projets régionaux, en passant par le développement des chaînes de valeur agricoles, Constance Yao épouse Konan s'est imposée comme l'une des expertes ivoiriennes les plus aguerries.

Plus de vingt-cinq années d'expérience, des missions en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, des centaines d'acteurs formés et des projets structurants conduits au profit des producteurs : le parcours de Constance Konan témoigne d'une carrière construite sur le terrain, au plus près des réalités économiques. Titulaire d'une formation en commerce international, complétée par des études en gestion de projets et un Master en sécurité sanitaire des aliments et développement durable, elle a progressivement élargi son champ d'expertise pour répondre aux nouveaux défis du secteur agricole.

Son parcours débute dans le secteur privé, notamment chez Unilever Côte d'Ivoire, où elle passe près d'une décennie à superviser les opérations administratives d'exportation par voie maritime. Une expérience qui lui permet d'acquérir une solide maîtrise du commerce international, de la logistique et des marchés extérieurs. Elle rejoint ensuite la Société ivoirienne de transformation de l'anacarde (SITA-SA), avant d'intégrer Inades-Formation Côte d'Ivoire, où elle découvre une nouvelle vocation : accompagner le développement du monde rural.Une référence dans la filière anacarde.

Au fil des années, Constance Konan devient l'une des spécialistes de la filière anacarde en Afrique de l'Ouest.Analyse des marchés, systèmes d'information, structuration des chaînes de valeur, contractualisation entre producteurs et acheteurs, renforcement des capacités... son expertise est sollicitée par de nombreuses institutions nationales et internationales.

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Elle participe notamment à la réforme de la filière anacarde en Côte d'Ivoire, aux travaux du Conseil national des exportations et à la définition des mécanismes de fixation des prix de la noix de cajou. Son savoir-faire la conduit également au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso et au Nigeria, où elle coordonne des initiatives régionales visant à moderniser les systèmes d'information sur les marchés agricoles.

Au-delà de son expertise technique, Constance Konan est avant tout une femme de terrain. Elle anime des formations, accompagne des coopératives, conseille des PME, élabore des plans de développement et facilite le dialogue entre administrations, organisations professionnelles et partenaires techniques. Qu'il s'agisse de promouvoir les bonnes pratiques agricoles, d'accompagner les femmes entrepreneures ou de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, elle place toujours l'humain au coeur de son action. Former pour transformer.

Convaincue que les données constituent un levier de transformation, elle participe également à la conception de plateformes numériques d'aide à la décision destinées aux acteurs agricoles de plusieurs pays africains. Maître formatrice certifiée, Constance Konan considère la transmission des connaissances comme un moteur essentiel du développement. Sa pédagogie, fondée sur l'écoute et le partage d'expériences, fait d'elle une intervenante régulièrement sollicitée dans les forums, conférences et programmes régionaux.

Aujourd'hui consultante auprès de plusieurs organisations nationales et internationales, Constance Yao épouse Konan poursuit un même objectif : contribuer à bâtir des chaînes de valeur agricoles plus performantes, plus inclusives et plus durables. Pour cette experte du développement, la modernisation de l'agriculture africaine passera nécessairement par l'innovation, la professionnalisation des acteurs et une meilleure valorisation des productions locales. Une conviction qu'elle traduit, depuis plus de deux décennies, par un engagement constant au service du développement économique et social.