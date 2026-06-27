Maroc: Mawazine - Douzi et Cheb Khaled enflamment la scène du Grand stade Prince Moulay Abdellah de Rabat

La 21e édition du Festival Mawazine - Rythmes du Monde a vibré, vendredi soir, au rythme de la chanson maghrébine, quand les stars Douzi et Cheb Khaled ont gratifié le public de la capitale d'une prestation magistrale au Grand stade Prince Moulay Abdellah.

Dans une ambiance marquée par une ferveur exceptionnelle et une communion totale avec la foule, Douzi a ouvert le bal sous une scénographie visuelle soignée, portée par des effets de lumière sophistiqués. Dans une interaction constante avec ses fans, l'artiste a revisité son répertoire, avec ses titres « Meryama » et « Laki Qalbi », avant d'enflammer l'enthousiasme avec sa chanson à succès « Ana Maghribi », reprise en choeur par la foule présente au stade.

L'enthousiasme a atteint son apogée lorsque Douzi a surpris l'assistance en invitant le rappeur « Draganov » à présenter ses dernières chansons, au milieu d'une interaction bruyante du public.

La soirée s'est poursuivie avec des rythmes entraînants et une ambiance visuelle éblouissante, au cours de laquelle Douzi a chanté ses titres les plus célèbres, notamment « Fhamti », « Mani Zaafan », « Hasdo wla Ghiro » et « Chouf Chouf ».

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Fidèle à sa promesse au public de réserver davantage de surprises, Douzi a accueilli sur scène l'artiste « Lazaro » pour interpréter sa nouvelle chanson « Zombie » au milieu d'une grande interaction du public, sublimée par une mise en scène visuelle des plus belles, qui a conféré à la performance un charme particulier.

Dans un geste empreint de nostalgie, Douzi a transporté le public vers le passé des beaux souvenirs à travers le chef-d'oeuvre de l'artiste Tiyousi « Chhal galou fya w fik ya Samra », tandis que les échos des paroles résonnaient à travers le stade.

Il a clôturé sa prestation avec la chanson « Laâyoune Ainiya », alors que l'écran principal se parait des couleurs nationales, dans une scène émouvante qui a constitué l'un des points d'orgue de la soirée.

La chaleur de l'enthousiasme n'a guère faibli que l'icône du Raï, Cheb Khaled, est montée sur scène, accueilli par la clameur d'un public en liesse.

Au rythme de lumières vibrantes qui ont inondé l'espace du stade de couleurs festives et joyeuses, des milliers de téléphones portables se sont transformés en étoiles lumineuses agitant les gradins, une scène qui a conféré à la soirée un charme unique.

Khaled a entamé sa performance, qui a duré plus d'une heure, avec la chanson « Ana el Maghboun », accueillie par le public avec beaucoup d'émotion, avant que l'écho de la chanson « Chebba » ne s'élève dans tout le stade.

La soirée s'est poursuivie avec la chanson « Zein Zein », qui a augmenté la chaleur de l'ambiance, avant que Khaled ne fasse chavirer le public avec la chanson « Malha », au rythme d'effets visuels fulgurants et d'un éclairage ondulant qui ont ajouté au spectacle plus de splendeur et d'éblouissement.

Il a réussi à mêler « Tarab » et authenticité, en interprétant la chanson « Kadach qalbi m'adheb », après une introduction musicale envoûtante marquée par un solo de Oud, dans une scène artistique captivante qui a émerveillé le public.

Avec les premiers battements de la « Derbouka » et les applaudissements réguliers qui les accompagnaient, le chef-d'oeuvre « Bakhta » a retenti dans une parfaite harmonie, où la communion a atteint son apogée et les voix de la foule nombreuse ont inondé tous les recoins du stade, accompagnées de cris d'admiration.

Le spectacle a été clôturé par la chanson « Sahab El Baroud », accompagnée d'un tableau visuel d'effets lumineux et de confettis colorés, confirmant dans cette scène d'adieu la place ancrée qu'occupe toujours Khaled dans le coeur des amateurs de musique Raï.

Les activités du festival se poursuivent ce samedi soir, où le public aura rendez-vous avec une soirée exceptionnelle réunissant la star du rap « ElGrande Toto » et l'artiste Morad.