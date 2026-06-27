Maroc: Une saison de récolte prometteuse à Guercif renforce le pari du « semis direct » des céréales dans l'Oriental

La récolte des céréales, au titre de la saison agricole 2025-2026, se poursuit dans la province de Guercif dans de bonnes conditions, marquée par des indicateurs de productivité prometteurs favorisés par les importantes précipitations et l'adoption croissante des techniques agricoles modernes, notamment le « semis direct ».

Selon le Directeur provincial de l'agriculture à Guercif, Rachid Taibi, la saison agricole s'est caractérisée par des précipitations régulières dont le cumul a atteint environ 200 mm, ce qui a eu un impact positif sur la filière céréalière, l'une des cultures les plus importantes de la province, avec une superficie cultivée atteignant près de 18.000 hectares.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que la superficie dédiée à la technique de semis direct a atteint 1.364 hectares, pour une production prévisionnelle d'environ 36.000 quintaux de céréales, soit un rendement de 26 quintaux par hectare, et près de 117.000 unités de foin, soit 80 unités par hectare, notant que le taux d'avancement de la récolte dans la province s'élève jusqu'à présent à environ 80%.

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M. Taibi a fait savoir que la Direction a accompagné cette orientation en fournissant des machines agricoles aux coopératives, en organisant des sessions de formation et de sensibilisation pour faire connaître les avantages de cette technique, ainsi qu'en mettant à disposition 3.965 quintaux de semences de blé dur, de blé tendre et d'orge sélectionnées, et 650 quintaux d'engrais pour soutenir la production.

De son côté, le gérant de la coopérative « Al-Fahama » de semis direct, Saïd Tayae, a affirmé que la coopérative est pionnière dans l'adoption de cette technique dans la région, expliquant que les résultats obtenus cette saison ont prouvé l'efficacité du semis direct dans l'augmentation de la productivité et l'amélioration des performances des exploitations agricoles par rapport aux saisons précédentes.

Il a considéré que ce bilan positif pourrait renforcer la confiance des agriculteurs et les encourager à élargir l'adoption de cette technique à l'avenir.

Dans le même contexte, Youssef Laaraj, membre de la coopérative « Al-Jil Al-Akhdar », a mis en avant l'impact positif des précipitations sur la récolte, ainsi que le rôle de la formation et de l'encadrement technique continu, assurés par les services du secteur agricole et du conseil agricole, dans la réussite de l'expérience de semis direct dans la province.

Au niveau de la région de l'Oriental, les données fournies indiquent une reprise notable des indicateurs agricoles, avec une superficie totale labourée atteignant 150.672 hectares, soit une augmentation de 100% par rapport à la saison précédente (75.442 hectares).

En ce qui concerne les céréales d'automne, la superficie cultivée a atteint 134.877 hectares, répartis en 42.048 hectares de blé dur et 14.678 hectares de blé tendre, en plus de 78.151 hectares d'orge.

La technique de semis direct dans la région a couvert une superficie estimée à 3.593 hectares, enregistrant un bond qualitatif de 96% par rapport à la saison précédente, alors que pour les prévisions de production, les opérations de récolte jusqu'au 19 juin courant ont totalisé 34 % des surfaces récoltables, soit 46.235 hectares, avec des prévisions de production totale atteignant 447.454 quintaux de céréales.

Il convient de rappeler que la région de l'Oriental a enregistré un taux cumulé de précipitations de 220 mm, soit une augmentation de 24% par rapport à la saison précédente (176,9 mm), tandis que les ressources en eau de la région ont été renforcées avec un stock des barrages du Bassin de la Moulouya atteignant 493,7 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de près de 66%.