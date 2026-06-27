Maroc: Espagne - Réaffirmation d'un partenariat stratégique en faveur d'une migration circulaire

Le Maroc et l'Espagne ont réaffirmé, jeudi à Huelva, le caractère stratégique et exemplaire de leur partenariat en matière de mobilité professionnelle, fondé sur une vision commune visant à promouvoir une migration régulière, sûre et ordonnée.

Cette dynamique a été réaffirmée à l'occasion de la participation du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, les 25 et 26 juin, aux travaux des journées d'étude organisées sous le thème : « Gouvernance de la migration circulaire et réintégration socio-économique : quel rôle pour le secteur privé ? », dans le cadre du programme « Wafira II », indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a constitué un nouveau jalon dans le renforcement du partenariat modèle entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne, un modèle qui vise à générer des bénéfices mutuels pour les deux pays.

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À cette occasion, M. Sekkouri a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, place le capital humain au coeur de ses politiques publiques. Dans cette perspective, la migration circulaire constitue un véritable levier de développement des compétences, de renforcement de l'autonomisation économique et de création d'opportunités durables au profit des travailleuses et travailleurs marocains, tout en répondant aux besoins des marchés du travail des pays partenaires.

Les discussions tenues lors de cet événement ont mis en exergue l'importance de renforcer les mécanismes d'accompagnement des bénéficiaires tout au long de leur parcours : avant leur départ, durant leur expérience professionnelle à l'étranger et à leur retour au Royaume. Cet accompagnement global vise à faciliter leur insertion économique, à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et à valoriser les compétences ainsi que l'expertise acquises.

Le ministre s'est également félicité des résultats positifs enregistrés par le programme « Wafira II », qui accompagne les travailleuses marocaines à travers un parcours intégré combinant l'acquisition d'une expérience professionnelle, le renforcement des capacités, l'éducation financière et la préparation à la réintégration socio-économique. Cette approche illustre la volonté commune des partenaires de mettre en place un modèle de mobilité professionnelle à forte valeur ajoutée au bénéfice des personnes, de leurs territoires d'origine et des économies des deux pays.

En marge de ces journées d'étude, une cérémonie de remise de certificats a été organisée en l'honneur de la première promotion des bénéficiaires du programme, en présence des autorités marocaines et espagnoles, illustrant l'engagement conjoint en faveur de l'autonomisation économique des femmes et de la réussite des programmes de migration circulaire.

Le Maroc réaffirme ainsi son engagement à développer, avec ses partenaires européens, des partenariats innovants fondés sur la confiance, la responsabilité partagée et le respect de la dignité des travailleurs.

Le partenariat maroco-espagnol dans le domaine de la mobilité professionnelle s'impose désormais comme une référence internationale et un modèle de coopération équilibrée, au service du développement humain, de la promotion de l'emploi et de la prospérité mutuelle, conclut le communiqué.