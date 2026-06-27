Afrique de l'Est: Un diplomate allemand met en avant le rôle de l'Éthiopie dans la paix et l'intégration régionales

Addis-Abeba — David Gudisch, observateur permanent adjoint de l'Allemagne auprès de l'Union africaine, a salué la contribution positive de l'Éthiopie à la stabilité de la Corne de l'Afrique.

Il a insisté sur le rôle déterminant de l'Éthiopie dans les efforts de promotion de la paix et du renforcement de l'intégration régionale.

Dans un entretien accordé à l'ENA, M. Gudisch a souligné que l'influence de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique repose sur son poids géographique et démographique.

Selon lui, le pays participe activement aux initiatives de paix et de sécurité dans les États voisins, rappelant qu'aucune stabilité durable dans la Corne de l'Afrique ne peut être envisagée sans son engagement.

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L'observateur permanent adjoint de l'Allemagne a notamment évoqué l'engagement de l'Éthiopie en Somalie dans la lutte contre le terrorisme et les efforts visant à consolider la stabilité du pays.

« Il est évident que sans l'Éthiopie, la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique restent hors de portée. Son rôle est essentiel, notamment en Somalie grâce au déploiement de ses forces, une contribution majeure à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la stabilité. »

Par ailleurs, Gudisch a estimé que l'ambition de développement économique de l'Éthiopie s'inscrit dans une dynamique plus large d'intégration régionale, mettant en avant la coopération entre États voisins et l'intégration économique comme fondements d'une paix durable.

Dans cette perspective, l'Allemagne collabore étroitement avec l'Éthiopie afin de promouvoir la paix et l'intégration régionale, notamment à travers le renforcement de la gouvernance, de la sécurité aux frontières et des initiatives destinées à améliorer les conditions de vie des populations frontalières sous l'égide de l'Union africaine.

Selon lui, l'Allemagne appuie également les projets favorisant l'intégration économique, en particulier la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a expliqué que le développement des échanges commerciaux grâce à la ZLECAf peut favoriser la création d'emplois, accroître la prospérité et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises comme aux consommateurs africains, ajoutant que ces bénéfices seraient particulièrement importants pour soutenir les ambitions de croissance et de développement de l'Éthiopie.

Enfin, Gudisch a affirmé que l'Allemagne est fière d'accompagner les États africains dans la mise en oeuvre de la ZLECAf et dans le renforcement de la coopération régionale.