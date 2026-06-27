Ethiopie: Le pays plaide pour une coopération spatiale accrue des BRICS afin de soutenir le développement durable

Addis-Abeba — L'Éthiopie a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les États membres des BRICS dans le secteur des sciences et des technologies spatiales à l'occasion des réunions consacrées à la coopération spatiale des BRICS organisées à Bengaluru, en Inde.

La délégation éthiopienne a indiqué que des partenariats renforcés pourraient contribuer de manière significative au développement durable, améliorer la gestion des risques liés aux catastrophes et favoriser le progrès socio-économique des pays membres.

Au cours des réunions, la délégation a présenté les avancées du secteur spatial national, rappelant que l'Éthiopie accueille l'Observatoire et Centre de recherche d'Entoto, unique observatoire astronomique d'Afrique de l'Est.

La délégation a réaffirmé son soutien résolu à la mise en place d'un Conseil spatial des BRICS et a défendu l'intégration de nouveaux membres au sein de la Constellation de satellites de télédétection des BRICS (RSSC), tout en soulignant l'importance d'élargir la coopération entre les membres.

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L'Éthiopie a aussi appelé à renforcer la coopération dans le partage des données spatiales, le développement des capacités, les missions spatiales communes ainsi que la réduction des débris spatiaux, selon l'ambassade d'Éthiopie en Inde.

Enfin, la délégation a estimé qu'un renforcement de la coopération dans ces domaines permettrait aux pays des BRICS d'exploiter plus efficacement les technologies spatiales au service du développement durable, d'une meilleure résilience face aux catastrophes et d'une croissance économique commune.