Ethiopie: Les diplômés appelés à transformer leurs connaissances en innovations pour accélérer la transformation numérique, selon le directeur général de l'INSA

27 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La directrice générale de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), Tigist Hamid, a appelé les diplômés des filières scientifiques et technologiques à convertir leurs acquis académiques en innovations concrètes afin de soutenir la transformation numérique de l'Éthiopie.

L'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba a diplômé 1 246 étudiants ayant terminé des programmes de licence, de master et de doctorat, dans le cadre de cursus réguliers et de formations continues.

À cette occasion, la directrice générale de l'INSA et présidente du conseil d'administration de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Tigist Hamid, a insisté sur l'importance de former des spécialistes capables de porter la transformation numérique du pays.

La présidente du conseil d'administration a mis en avant le rôle essentiel des diplômés en sciences et technologies dans la poursuite du développement économique et technologique national, les encourageant à convertir leurs connaissances en innovations, en gains de productivité industrielle et à servir la nation avec intégrité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre d'État à l'Éducation, Ayelech Eshete, a indiqué que des efforts considérables ont été entrepris ces dernières années pour élargir l'accès à l'éducation à l'échelle du pays.

Elle a toutefois souligné que, pour atteindre les objectifs du système éducatif, il est essentiel de garantir la qualité de l'enseignement au-delà de son simple accès, alors que l'université célèbre cette année sa douzième cérémonie de remise de diplômes.

Dans cette optique, le ministre d'État a salué les réformes récentes engagées par le gouvernement, axées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement général afin de former une génération compétente, orientée vers la recherche et l'innovation.

Ces réformes ont déjà produit des résultats tangibles, notamment dans les domaines des sciences et des technologies.

De son côté, le président de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Dereje Engida, a affirmé que l'établissement joue un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de développement de l'Éthiopie.

Il a souligné que les diplômés ont contribué à des innovations technologiques concrètes ainsi qu'à des recherches orientées vers la résolution de problèmes, renforçant ainsi la compétitivité mondiale de l'université à travers le transfert de technologies.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.