Addis-Abeba — La directrice générale de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA), Tigist Hamid, a appelé les diplômés des filières scientifiques et technologiques à convertir leurs acquis académiques en innovations concrètes afin de soutenir la transformation numérique de l'Éthiopie.

L'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba a diplômé 1 246 étudiants ayant terminé des programmes de licence, de master et de doctorat, dans le cadre de cursus réguliers et de formations continues.

À cette occasion, la directrice générale de l'INSA et présidente du conseil d'administration de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Tigist Hamid, a insisté sur l'importance de former des spécialistes capables de porter la transformation numérique du pays.

La présidente du conseil d'administration a mis en avant le rôle essentiel des diplômés en sciences et technologies dans la poursuite du développement économique et technologique national, les encourageant à convertir leurs connaissances en innovations, en gains de productivité industrielle et à servir la nation avec intégrité.

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Le ministre d'État à l'Éducation, Ayelech Eshete, a indiqué que des efforts considérables ont été entrepris ces dernières années pour élargir l'accès à l'éducation à l'échelle du pays.

Elle a toutefois souligné que, pour atteindre les objectifs du système éducatif, il est essentiel de garantir la qualité de l'enseignement au-delà de son simple accès, alors que l'université célèbre cette année sa douzième cérémonie de remise de diplômes.

Dans cette optique, le ministre d'État a salué les réformes récentes engagées par le gouvernement, axées sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement général afin de former une génération compétente, orientée vers la recherche et l'innovation.

Ces réformes ont déjà produit des résultats tangibles, notamment dans les domaines des sciences et des technologies.

De son côté, le président de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Dereje Engida, a affirmé que l'établissement joue un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de développement de l'Éthiopie.

Il a souligné que les diplômés ont contribué à des innovations technologiques concrètes ainsi qu'à des recherches orientées vers la résolution de problèmes, renforçant ainsi la compétitivité mondiale de l'université à travers le transfert de technologies.