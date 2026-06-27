Sénégal: PASTEF appelle à la levée des sanctions contre le Venezuela après les séismes du 24 juin

27 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Bureau politique national (BPN) de PASTEF-Les Patriotes a publié, ce samedi 27 juin 2026, un communiqué réagissant aux violents séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin dernier.

Dans sa déclaration, le parti exprime sa « profonde compassion » et adresse ses condoléances au peuple vénézuélien, durement touché par cette catastrophe naturelle. Le BPN salue également « la résilience exemplaire » dont font preuve les populations affectées face à cette épreuve.

Au-delà du message de solidarité, PASTEF lance un appel à la communauté internationale en faveur d'une mobilisation accrue pour soutenir les victimes et accompagner les opérations de secours.

Le parti demande également la levée de toutes les sanctions imposées au Venezuela, estimant que celles-ci constituent un obstacle aux efforts humanitaires. Selon le communiqué, la fin des sanctions permettrait de faciliter l'acheminement de l'aide et d'améliorer les conditions d'intervention des équipes de secours auprès des populations sinistrées.

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