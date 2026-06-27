Sénégal: Réforme constitutionnelle - Aar Sunu Constitution dénonce une procédure « précipitée »

La plateforme Aar Sunu Constitution a exprimé, samedi 27 juin, ses vives inquiétudes face au projet de réforme constitutionnelle qui doit être examiné par l'Assemblée nationale lundi 29 juin. Lors d'une conférence de presse, son membre Elimane Khaby Kane a appelé les autorités à privilégier une démarche inclusive et transparente avant toute modification de la Loi fondamentale.

Selon lui, la procédure engagée par le groupe parlementaire majoritaire intervient dans un calendrier « accéléré » qui ne laisse pas le temps nécessaire à un débat national. Il a rappelé que la commission des lois s'est réunie quelques jours seulement avant le vote annoncé, estimant qu'une réforme de la Constitution ne peut être conduite dans la précipitation.

Pour Elimane Khaby Kane, la Constitution constitue « un pacte avec le citoyen » qui exige prudence et consensus. Il a également mis en garde contre une révision engagée dans un contexte de tensions entre l'exécutif et la majorité parlementaire, estimant que la Loi fondamentale ne doit pas servir à régler des différends politiques.

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Le représentant d'Aar Sunu Constitution a en outre regretté le manque de transparence entourant le contenu du texte. « Personne ne sait ce qui sera voté lundi », a-t-il déclaré, évoquant des informations faisant état de nombreuses modifications sans publication officielle du projet définitif.

Sans s'opposer par principe à une révision de la Constitution, la plateforme plaide pour une large concertation associant les forces politiques, la société civile et les citoyens. Elle estime qu'un consensus est indispensable afin de garantir que toute réforme constitutionnelle reflète l'intérêt général et préserve les principes démocratiques du Sénégal.