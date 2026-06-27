Sénégal: Dakar Dem Dikk - Près de 700 conducteurs bénéficient d'une consultation ophtalmologique gratuite

Environ 700 chauffeurs et conducteurs de Dakar Dem Dikk bénéficient de consultations ophtalmologiques gratuites dans le cadre d'une campagne de prévention lancée samedi au dépôt de Ouakam. Cette initiative, portée par NSIA Assurances en partenariat avec Dakar Dem Dikk et le spécialiste Sen Lunettes, s'étalera sur une dizaine de jours et vise à renforcer la sécurité routière à travers le suivi de la santé visuelle des conducteurs.

Sur un effectif total de 917 conducteurs que compte la société nationale, environ 700 participeront à cette première phase de consultations. Les examens permettront de détecter d'éventuels troubles de la vision, de prescrire des corrections optiques si nécessaire et d'assurer un suivi médical adapté grâce au partenaire Sen Lunettes.

Le directeur du développement commercial de NSIA Assurances, Abdel Kader Khol, a rappelé que cette opération s'inscrit dans la politique de prévention de la compagnie d'assurance. Saluant le rôle majeur de Dakar Dem Dikk dans le transport quotidien de milliers de Sénégalais, il a insisté sur l'importance des conducteurs dans la chaîne de mobilité.

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« Les chauffeurs constituent un maillon essentiel de l'activité. Derrière chaque trajet, il y a des femmes et des hommes qui veillent à assurer la sécurité des usagers », a-t-il déclaré. Pour lui, la santé visuelle est un facteur déterminant de la sécurité au volant. « La vue constitue un élément essentiel pour la sécurité », a-t-il souligné.

Abdel Kader Khol a précisé que cette démarche traduit la volonté de NSIA Assurances d'aller au-delà de son rôle traditionnel d'indemnisation. « Notre mission, c'est de prévenir les événements dommageables », a-t-il expliqué, estimant que la prévention passe également par des actions concrètes en faveur de la santé des assurés et des partenaires.

À l'issue des consultations, seuls les examens permettront de déterminer le nombre de conducteurs nécessitant des lunettes ou une prise en charge spécifique. Les prescriptions seront établies par Sen Lunettes, qui assurera également le suivi médical des bénéficiaires. Les chauffeurs qui ne pourront pas participer à cette première session seront intégrés dans les prochaines campagnes prévues avec Dakar Dem Dikk.

Le directeur des ressources humaines de Dakar Dem Dikk, Ibrahima Guèye, a salué une initiative qu'il juge inédite dans les relations entre la société nationale et ses partenaires assureurs. « C'est une démarche innovante et très appréciable. Nous n'avons jamais eu, à ce jour, un partenaire en assurance qui a pris l'initiative de nous accompagner dans ce sens », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que cette campagne complète la visite médicale annuelle obligatoire organisée entre décembre 2025 et février 2026, qui portait sur les examens cliniques, biologiques et radiologiques. Le volet ophtalmologique vient ainsi renforcer le dispositif de suivi médical des conducteurs.

Selon lui, tous les conducteurs de Dakar Dem Dikk sont concernés, qu'ils exercent sur les lignes urbaines, interurbaines, internationales vers Banjul, la desserte de l'AIBD ou les services spéciaux. « Aujourd'hui, avec cette visite ophtalmologique, nos collaborateurs conducteurs vont mieux assurer leur poste de conduite et assurer un service public de qualité », a-t-il déclaré, soulignant que l'amélioration de la santé des conducteurs contribuera à renforcer la sécurité des usagers et la qualité des prestations offertes par l'entreprise.