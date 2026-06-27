Sénégal: 'Elles sont toutes crackes' - Une initiative pour encourager les jeunes filles à choisir les filières scientifiques et techniques

Sédhiou — L'Association pour la promotion de l'éducation scientifique, de la santé et du développement durable a organisé, samedi, à l'hôtel de ville de Sédhiou (sud), la finale du concours de génie en herbe scientifique intitulé "Elles sont toutes crackes", une initiative visant à "encourager les jeunes filles à choisir les filières scientifiques et techniques".

La présidente de l'association, Aissatou Faye Bodian, a salué "l'aboutissement de plusieurs semaines d'effort, de préparation et d'apprentissage", soulignant que l'événement illustre une "volonté de promouvoir l'excellence et la culture scientifique dans le système éducatif".

Selon elle, le projet " Elles sont toutes crackes" ambitionne de lever les barrières sociales et culturelles qui freinent l'accès des filles aux carrières scientifiques.

"Nous voulons que chaque jeune fille de Sédhiou puisse rêver de devenir ingénieure, médecin, chercheuse ou informaticienne et qu'elle dispose de l'accompagnement nécessaire pour réaliser ses ambitions", a ajouté Mme Bodian.

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Au-delà de la compétition, les organisateurs rappellent que "la véritable victoire réside dans les connaissances acquises, l'esprit d'équipe et la confiance en soi. Investir dans l'éducation scientifique des filles, c'est investir dans le progrès et la prospérité du pays".

L'inspecteur de l'éducation et de la formation, Oumar Diagne, a vivement salué cette initiative qu'il juge exemplaire pour l'école sénégalaise. Selon lui, "l'initiative illustre une démarche pensée, conçue et portée par une association avec ses partenaires, mais délivre surtout un message fort à toute la communauté éducative".

M. Diagne a insisté sur la nécessité pour les acteurs de l'éducation chefs d'établissement, professeurs et enseignants de réfléchir ensemble et de fédérer leurs actions afin d'identifier et d'accompagner les élèves qui révèlent très tôt des aptitudes scientifiques.

L'Inspecteur d'académie a rappelé que tout le monde n'est pas destiné à devenir scientifique, mais que certains enfants manifestent des potentialités qu'il convient de cultiver.

Pour lui, cela passe par une observation attentive en classe, une sensibilisation des familles et un encadrement adapté, notamment des filles, afin de lever les barrières sociales et culturelles qui freinent leur accès aux filières scientifiques.

"A travers cette compétition, il ne s'agit pas seulement de départager des équipes, mais de bâtir une dynamique collective où l'éducation scientifique devient un levier essentiel du développement futur du pays", a-t-il souligné.