Sénégal: Fatick - Un élève en classe de Terminale tué à Niakhar

Fatick — Un élève en classe de Terminale a été poignardé à mort lors d'une bagarre entre deux groupes de jeunes, à Niakhar, dans le département de Fatick (Centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi à samedi après que l'élève et son groupe aient assisté à une séance de tam-tam (Sabar).

Touché au coeur, le garçon a succombé à ses blessures au Centre de santé de Niakhar.

Le meurtrier présumé a été arrêté par la Gendarmerie et l'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres personnes impliquées.