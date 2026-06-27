Sénégal: Fatick - Un élève en classe de Terminale tué à Niakhar

27 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Un élève en classe de Terminale a été poignardé à mort lors d'une bagarre entre deux groupes de jeunes, à Niakhar, dans le département de Fatick (Centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi à samedi après que l'élève et son groupe aient assisté à une séance de tam-tam (Sabar).

Touché au coeur, le garçon a succombé à ses blessures au Centre de santé de Niakhar.

Le meurtrier présumé a été arrêté par la Gendarmerie et l'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres personnes impliquées.

Lire l'article original sur APS.

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