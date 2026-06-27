Sénégal: Mbour - Un collectif citoyen réclame des 'mesures urgentes' pour améliorer l'accès aux soins

Mbour — Le collectif citoyen "And saytou sunu wergou yaram" (ensemble pour notre santé) a organisé, samedi, une manifestation pacifique pour réclamer un accès équitable, continu et de qualité aux soins de santé dans le département de Mbour, a constaté l'APS.

Pour le porte-parole du collectif, Cheikh Anta Goudiaby, la démarche du collectif est motivée par "une seule exigence : la défense du droit fondamental à la santé pour tous".

Dans son mémorandum lu au terme de la marche, le collectif qui regroupe des citoyens, des professionnels de santé, des intellectuels, des leaders d'opinion et des acteurs de la société civile, se dit préoccupé par les difficultés rencontrées depuis plusieurs mois dans l'accès à certains services d'imagerie médicale au niveau du Polymed, un partenaire privé de l'hôpital de Mbour.

"Les difficultés d'accès aux services d'imagerie médicale entraînent des retards de diagnostic, des évacuations coûteuses et, dans certains cas, la perte de vies humaines", a déploré M. Goudiaby.

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Selon lui, ces dysfonctionnements causent de nombreux désagréments aux patients et à leurs familles, contraints parfois de se rendre dans d'autres localités pour bénéficier d'examens ou de soins spécialisés.

Parmi les principales revendications, figurent le renforcement des ressources humaines dans les structures publiques de santé, à travers le recrutement, la formation, la motivation du personnel et une meilleure politique d'affectation.

"Nous demandons aux autorités de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour garantir la continuité et la qualité des soins dans le département de Mbour", a-t-il insisté.

Pour les membres du collectif, l'amélioration du système sanitaire local constitue une urgence.

"Derrière chaque panne, chaque retard de prise en charge, il y a des familles qui souffrent et des vies qui sont mises en danger", a souligné Cheikh Anta Goudiaby, appelant à des "solutions durables, afin que les populations puissent accéder aux soins essentiels, sans quitter le département".