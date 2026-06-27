Sénégal: Mondial 2026 - Le maire de New York salue la performance historique du pays face à l'Irak (5-0)

New Brunswick — Le maire de New York, Zohran Mamdani, a salué, dans une publication diffusée sur le réseau social X, la victoire historique de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde 2026 contre l'Irak (5-0) lors de la dernière journée de la phase de poules du groupe I.

Le Sénégal a battu l'Irak par 5 buts à 0.Habib Diarra a ouvert le score à la 4e mn. Ismaila Sarr a inscrit le deuxième but. Pape Gueye a mis un doublé. Le 5e but est signé Iliman Ndiaye.

En réaction au succès des Lions, l'édile new-yorkais a repris la célèbre expression devenue maintenant un slogan national, "Senegal Rekkkkkkkkk", que l'on pourrait traduire par "Rien d'autre que le Sénégal".

Son message accompagnait une publication de la Confédération africaine de football (CAF), qui souligne que le Sénégal est devenu la première nation africaine à inscrire cinq buts lors d'un match de phase finale de la Coupe du monde.

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Grâce à ce large succès, le Sénégal s'est qualifié pour les seizièmes de finale en figurant parmi les huit meilleurs troisièmes.

Zohran Mamdani, 34 ans, élu maire de New York en novembre dernier, est né à Kampala, en Ouganda.

Ses parents ont vécu au Sénégal, où son père, Mahmood Mamdani, a travaillé à Dakar au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA).

Dans une courte vidéo publiée en décembre dernier, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 remportée par le Sénégal, il avait déclaré que l'un de ses plus beaux souvenirs de football était la victoire du Sénégal sur la France (1-0), lors de la Coupe du monde coorganisée par la Corée du Sud et le Japon en 2002. Il était alors âgé de 11 ans.

"L'un de mes plus beaux souvenirs dans le football ne porte pas sur la Coupe d'Afrique, mais sur un match de Coupe du monde. Mon père n'a jamais voulu que j'arrive en retard en classe, mais ce jour-là, je ne suis pas arrivé à l'heure à l'école", avait-il ajouté avec le sourire.

"Pape Bouba Diop. Un but à zéro. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de football. L'équipe sénégalaise, Henry Camara, Khalilou Fadiga, El Hadji Diouf... ce sont mes premiers souvenirs marquants", avait déclaré Zohran Mamdani.

Le 31 mai 2002, l'équipe nationale du Sénégal avait battu la France, championne du monde en titre, sur un but du regretté Pape Bouba Diop, décédé le 29 novembre 2020 à l'âge de 42 ans des suites de la maladie de Charcot.