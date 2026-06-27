Maroc - Pays-Bas - Le duel des amis et des anciens coéquipiers

Le très attendu match entre le Maroc et les Pays-Bas en Coupe du monde 2026 s'annonce comme une affiche à forte résonance sportive et humaine, marquée par des liens étroits entre joueurs et un respect mutuel clairement affiché de part et d'autre.

Cette dimension particulière du duel s'explique notamment par la proximité entre plusieurs internationaux des deux sélections, qui se sont côtoyés en clubs ou au sein de différents championnats européens. Ces trajectoires communes confèrent à la rencontre une tonalité singulière, mêlant amitié et retrouvailles.

Dans le camp marocain, des joueurs comme Ismaël Saibari, Noussair Mazraoui, Soufyan Amrabat ou encore Anass Salah-Eddine retrouveront des coéquipiers de l'Eredivisie et d'anciens partenaires de vestiaire qu'ils connaissent bien, avec lesquels ils ont partagé des saisons entières, ce qui ajoute une touche personnelle et familière à cette confrontation.

Cette proximité est d'ailleurs pleinement assumée par les joueurs eux-mêmes. Ismaël Saibari ne cache pas le caractère particulier de ces retrouvailles. « Je vais croiser quelques amis, c'est sympa », a confié le milieu de terrain à la presse, tout en rappelant que l'enjeu sportif demeurait prioritaire.

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Même ressenti du côté d'Anass Salah-Eddine, qui évoque un rendez-vous chargé d'émotion sans perdre de vue la compétition. « Je joue contre mes meilleurs amis. Les Pays-Bas forment une excellente équipe, mais je pense que nous aussi », a-t-il déclaré.

Au-delà de cet aspect humain, l'enjeu sportif demeure pleinement présent, chaque sélection entendant imposer ses qualités dans une confrontation annoncée comme particulièrement disputée.

Du côté néerlandais, plusieurs cadres des Oranje ont souligné la difficulté du défi qui les attend face aux Lions de l'Atlas, demi-finalistes historiques de la Coupe du monde 2022 et désormais installés parmi les sélections les plus redoutées du football international.

« C'est un match que j'attends avec impatience. C'est le genre de rencontre dont on rêve de jouer en Coupe du monde », a dit le défenseur Jan Paul van Hecke.

Tijjani Reijnders insiste pour sa part sur l'intensité attendue face à une équipe marocaine réputée pour son impact physique. « Le Maroc est une équipe qui aime jouer un rôle offensif. Nous devrons bien nous défendre », a-t-il expliqué.

Le capitaine Virgil van Dijk ne cache pas non plus son estime pour son futur adversaire, s'attendant à « une grande équipe marocaine », dotée de nombreux talents, tandis que Frenkie de Jong a rappelé la bonne impression laissée par les Lions de l'Atlas lors de leur entrée en lice au Mondial face au Brésil.

Le sélectionneur Ronald Koeman adopte quant à lui une lecture mesurée de la confrontation, refusant toute idée de supériorité néerlandaise malgré la première place obtenue en phase de groupes. « Je ne sais pas si nous sommes favoris face au Maroc. Ce sera un grand match », a-t-il indiqué, saluant une équipe marocaine « solide et offensive », capable de varier ses registres grâce à des profils très techniques.

Le technicien néerlandais a cité le capitaine Achraf Hakimi comme un « joueur clé capable d'évoluer offensivement à tous les postes », ainsi qu'Ismaël Saibari, qu'il estime devoir être « suivi de près » pour ses performances en club comme en sélection.

Ces propos confirment le respect grandissant dont jouit la sélection marocaine, désormais perçue comme un adversaire de premier plan sur la scène internationale, capable de rivaliser avec les grandes nations du football mondial.