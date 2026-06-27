Maroc: Mawazine - L'icône mondiale de Jazz Dee Dee Bridgewater subjugue le Théâtre Royal de Rabat

Le Théâtre Royal de Rabat a vibré, vendredi soir, au son du Jazz de l'icône mondiale Dee Dee Bridgewater, dans le cadre de la 21ème édition du Festival « Mawazine - Rythmes du Monde ».

Vêtue d'une élégante tenue blanche, l'artiste aux multiples récompenses a ouvert le bal avec le morceau « People Make the World Go Round », donnant d'emblée le ton d'une soirée profondément humaine.

Portée par une voix d'une puissance rare et une présence scénique magnétique, l'artiste a gratifié un public de mélomanes d'un voyage musical inédit, transcendant les styles et les époques avec une aisance remarquable et un charisme exceptionnel.

Poursuivant son spectacle, la chanteuse a interprété « Danger Zone », avant d'enchaîner avec « Trying Times », dans une prestation marquée par une alternance entre des passages empreints de douceur, qui mettent en avant l'étendue de son registre vocal.

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Naviguant avec virtuosité entre jazz pur, soul envoûtante et accents contemporains, Dee Dee Bridgewater a transformé la scène du Théâtre Royal de Rabat en un véritable espace de communion musicale hors norme.

Alternant compositions originales et réinterprétations de standards du Jazz et de la Soul, la chanteuse a livré une prestation où l'exigence artistique s'est conjuguée à un message profondément humaniste.

Chaque titre a été accueilli par des applaudissements nourris d'un public conquis, sensible à la sincérité de son interprétation et à la qualité de son exécution musicale.

Figure majeure du jazz contemporain, Dee Dee Bridgewater poursuit, depuis plusieurs décennies, une carrière internationale jalonnée de distinctions et de collaborations prestigieuses.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 21ème édition du Festival « Mawazine - Rythmes du Monde » se poursuit jusqu'au 27 juin à Rabat, réunissant des artistes de renom venus des quatre coins du monde et confirmant sa vocation de plateforme internationale d'échanges culturels et de dialogue par la musique.