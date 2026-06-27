Togo: Le pays réforme en profondeur sa gouvernance publique

26 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le conseil des ministres, réuni vendredi sous la présidence de Faure Essozimna Gnassingbé, a adopté un certain nombre de décrets.

Deux nouvelles structures voient le jour pour moderniser la gouvernance des infrastructures routières.

L'Agence des travaux et de gestion des routes du Togo (AGEROUTE TOGO) assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée des projets routiers, tandis que la Société nationale de financement routier (SONAFIR) se substituera à la SAFER, dotée de prérogatives élargies pour mobiliser les ressources nécessaires au financement et à l'entretien du réseau national.

Le conseil a également adopté un décret restructurant le corps des agents des eaux et forêts, en clarifiant leurs missions - gestion des ressources forestières, protection des aires protégées, reboisement et préservation de la biodiversité - et en mettant en place une nouvelle organisation territoriale.

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Cyber Defense Africa (CDA) voit son périmètre élargi aux drones aériens, terrestres et maritimes, renforçant ainsi la souveraineté numérique et sécuritaire du pays.

Par ailleurs, la création du Bureau d'études et d'ingénierie du Togo (BEIT) vise à réduire le recours aux expertises techniques externes coûteuses et à capitaliser l'expertise nationale.

Enfin, quatorze chefs de canton ont été officiellement reconnus, conformément aux dispositions de la loi sur la chefferie traditionnelle.

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