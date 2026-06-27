Congo-Kinshasa: Coupe du monde FIFA 2026 - Match décisif pour la RDC face à l'Ouzbékistan

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) disputent leur dernier match de la phase de groupes dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin (00h30 heure de Kin). Ils affronteront les « Loups blancs » de l'Ouzbékistan dans une rencontre décisive qui déterminera leur avenir dans cette compétition mondiale.

Avec un seul point au compteur, la RDC joue une véritable finale. Une victoire est impérative pour espérer poursuivre l'aventure, notamment en visant une qualification parmi les meilleurs troisièmes du tournoi.

En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national, Sebastien Dessabre a reconnu la difficulté de la tâche, tout en affichant son optimisme. Il s'est dit confiant quant à la capacité de son équipe à s'imposer et à arracher une qualification au prochain tour.

Un match à enjeu élevé

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Ce duel face à l'Ouzbékistan s'annonce déterminant. Les Léopards n'ont plus droit à l'erreur et doivent absolument l'emporter pour garder leurs chances intactes. Pour y parvenir, le sélectionneur est appelé à aligner une équipe combative, capable de relever le défi et de faire preuve de rigueur et d'efficacité.

En face, l'Ouzbékistan, nation issue de l'ex-Union soviétique, développe un jeu physique et engagé. Bien que l'équipe n'ait enregistré aucun point jusque-là, avec huit buts encaissés contre un seul marqué en deux matches, elle reste un adversaire à ne pas sous-estimer. Battus lourdement par le Portugal (5-0) et dominés par la Colombie (3-1), les Ouzbeks abordent cette rencontre avec l'envie de sauver l'honneur.

La RDC légèrement favorite sur le papier

Théoriquement, la RDC part avec un léger avantage, notamment en raison de sa meilleure position au classement FIFA et de ses performances lors des deux premières journées. Les Léopards ont tenu tête au Portugal avec un match nul encourageant, avant de s'incliner sur la plus petite des marges (1-0) face à la Colombie.

Toutefois, les analystes restent prudents : chaque match à sa vérité. Les performances passées ne garantissent pas l'issue de cette confrontation, d'autant plus que l'Ouzbékistan pourrait se montrer dangereux dans une position d'outsider.

Une attente forte des supporters

Pour les supporters congolais, l'enjeu est immense. Beaucoup devront encore une fois sacrifier leur sommeil pour suivre cette rencontre décisive. L'espoir d'une qualification reste intact, mais la tension sera palpable à chaque action, particulièrement dans le camp des Léopards.

Les joueurs congolais auront ainsi la lourde responsabilité de répondre aux attentes du peuple et de redonner le sourire à toute une nation, en s'imposant dans ce match crucial aux allures de finale.