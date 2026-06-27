Congo-Kinshasa: Kwango - Épidémie de choléra déclarée à Popokabaka

Le gouverneur intérimaire de la province du Kwango, Fidèle Caumba, a officiellement déclaré, jeudi 25 juin, une épidémie de choléra dans la zone de santé de Popokabaka. Cette décision fait à la suite de la confirmation de plusieurs cas positifs par l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), après des alertes sanitaires enregistrées depuis le 24 mai dernier.

Selon les autorités provinciales, la situation est préoccupante avec un total de 136 cas déjà recensés, dont 10 décès. Face à cette évolution, le gouvernement provincial affirme avoir engagé des mesures pour contenir la propagation de la maladie et protéger la santé des populations.

Dans un message diffusé sur la Radiotélévision nationale, Fidèle Caumba a précisé que 11 échantillons ont été acheminés au laboratoire national de référence à Kinshasa pour analyse. Les résultats ont permis de confirmer trois cas positifs de choléra, un seuil jugé suffisant pour déclarer officiellement l'épidémie conformément aux normes sanitaires en vigueur.

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Les autorités indiquent également que dès la détection des premiers cas suspects, une intervention rapide a été mise en place sur le terrain. « Dès la notification des premiers cas suspects, une équipe médicale a été déployée sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique, de mener des investigations et d'assurer la prise en charge des malades aux côtés des services sanitaires locaux », souligne le gouvernement provincial.

Face à cette situation, le gouverneur intérimaire appelle la population au calme tout en insistant sur le respect strict des mesures de prévention. Il recommande notamment le lavage régulier des mains à l'eau propre et au savon, la consommation d'eau potable ou traitée, l'utilisation systématique des latrines, le maintien de la propreté de l'environnement ainsi que la bonne cuisson des aliments avant leur consommation.

Par ailleurs, les autorités chargées du maintien de l'ordre sont mises à contribution pour veiller au respect des mesures sanitaires. Elles sont appelées à intensifier les actions de sensibilisation, notamment auprès des vendeurs et commerçants, afin que les denrées alimentaires mises en vente soient correctement couvertes et protégées.

Cette déclaration d'épidémie marque une étape décisive dans la riposte sanitaire engagée dans la province, alors que les efforts se poursuivent pour limiter la propagation du choléra et éviter une aggravation de la situation dans cette partie du pays.