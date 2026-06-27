Congo-Kinshasa: James Swan au Conseil de sécurité - « 632 civils tués depuis le 19 mars au Nord-Kivu et en Ituri »

S'exprimant ce vendredi 26 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la MONUSCO en RDC, James Swan, a dressé un lourd bilan humain et évoqué de graves violations des droits humains liées aux conflits armés.

Il a indiqué que depuis le 19 mars, la MONUSCO a documenté 632 morts civils au Nord-Kivu et en Ituri à la suite des affrontements. Dans le même intervalle, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a recensé 1 221 violations et atteintes aux droits humains, ayant fait 2 968 victimes, dont des femmes et des enfants.

James Swan a également dénoncé la persistance de violences sexuelles liées aux conflits, commises par des groupes armés ainsi que par certains membres des forces de sécurité.

Accès humanitaire difficile et réponse de la MONUSCO

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L'accès humanitaire reste fortement limité malgré les efforts de la Mission. Le chef de la MONUSCO a précisé que la Mission a intensifié ses patrouilles et le déploiement de bases opérationnelles mobiles dans les zones touchées.

Selon lui, depuis mars 2026, plus de 2 100 patrouilles conjointes ont été menées avec les FARDC, ainsi que des opérations coordonnées avec la Police nationale congolaise.

« La Mission poursuit aussi son appui aux mécanismes de paix locaux et aux programmes de désarmement et de réintégration. Entre mars et juin, plus de 300 ex-combattants et leurs dépendants ont été rapatriés vers le Rwanda en coordination avec les autorités concernées », a-t-il déclaré.

Sur le plan diplomatique, James Swan a indiqué avoir multiplié les consultations avec les autorités congolaises, la société civile et les responsables de l'AFC/M23, ainsi qu'avec les acteurs régionaux. Il a notamment évoqué ses échanges avec l'Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, l'équipe de médiation de l'Union africaine conduite par le Président Faure Gnassingbé du Togo, les facilitateurs de l'Union africaine ou leurs représentants, ainsi que le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

Il a également mentionné ses entretiens avec le Président de l'Angola, João Lourenço, Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, réaffirmant à chaque étape l'engagement de la MONUSCO en faveur des efforts de paix.

Enfin, il a réitéré l'engagement de la Mission à exécuter son mandat autour de quatre priorités : protection des civils, réforme du secteur de la sécurité, désarmement et stabilisation, ainsi que soutien au dialogue et à un cessez-le-feu durable en RDC.