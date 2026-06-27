Sénégal: Les Lions se réveillent et corrigent l'Irak pour croire encore aux 16es de finale

Le Sénégal a parfaitement réagi après ses deux premiers revers dans cette Coupe du monde 2026. Les Lions écrasent l'Irak (5-0) et relance ses espoirs de qualification

Opposés aux Irakiens ce vendredi à Toronto, les Lions se sont largement imposés (5-0), signant leur premier succès dans la compétition. Une victoire qui leur permet de rester en course pour une qualification en seizièmes de finale, même si leur sort dépendra désormais du classement final des meilleurs troisièmes.

Après les défaites face à la France (1-3) puis à la Norvège (2-3), les hommes de Pape Thiaw n'avaient plus le droit à l'erreur. Ils ont idéalement lancé leur rencontre grâce à Habib Diarra, qui a repris de près une déviation de la tête d'Abdoulaye Seck sur un corner dès la 4e minute. Les deux titulaires choisis par le sélectionneur ont rapidement justifié sa confiance.

La situation s'est encore compliquée pour l'Irak quelques minutes plus tard avec l'expulsion de Sulaka, sanctionné après intervention de la VAR pour avoir retenu Sadio Mané, lancé seul vers le but.

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Pourtant, malgré leur supériorité numérique, les Sénégalais ont longtemps peiné à imposer leur rythme. La possession est restée stérile, le jeu manquait de mouvement et de précision, tandis que les Irakiens continuaient de se montrer disciplinés. Avant la pause, ils perdaient néanmoins leur gardien Ahmed Basil, blessé à l'épaule et remplacé par Jalal Hassan.

Au retour des vestiaires, le visage du Sénégal a complètement changé. Ismaïla Sarr a doublé la mise après une erreur de relance de Zidane Iqbal aux abords de la surface. Revigorés par les changements opérés par Pape Thiaw, les Lions ont ensuite déroulé. Pape Gueye s'est offert un doublé grâce à deux frappes puissantes, avant qu'Iliman Ndiaye ne clôture le festival offensif d'un tir imparable. Sadio Mané aurait également pu participer à la fête, mais sa tentative a été repoussée par le poteau.

Grâce à ce succès convaincant, le Sénégal termine la phase de groupes avec trois points et une différence de buts largement améliorée. Les Lions devront désormais patienter et espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour décrocher l'un des billets réservés aux meilleurs troisièmes.