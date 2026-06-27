Cote d'Ivoire: Décès d'El Hadj Vakasseni Diaby - Le Denguélé rend hommage à son « Dougoutigui Koroba »

Une grande figure de la chefferie traditionnelle du Denguélé s'est éteinte. El Hadj Vakasseni Diaby, chef de terre de Samatiguila, plus connu sous le titre de « Dougoutigui Koroba », a été rappelé à Allah le mardi 16 juin 2026. Son décès suscite une vive émotion au sein des populations de Samatiguila ainsi que dans l'ensemble de la région du Denguélé.

L'inhumation du défunt s'est déroulée le jeudi 18 juin 2026 à Samatiguila, suivie de la cérémonie du septième jour organisée le lundi 22 juin dans sa localité. Familles, autorités administratives, responsables religieux, élus, cadres et de nombreux anonymes ont tenu à rendre un dernier hommage à celui qui incarnait, depuis plusieurs années, les valeurs de sagesse, de cohésion sociale et de préservation des traditions.

L'annonce du décès a été faite par les grandes familles Diaby de Samatiguila, d'Abidjan, de San Pedro, de Gagnoa et de Daloa, ainsi que par les chefs de familles, les notabilités coutumières et les populations du département de Samatiguila. Le défunt laisse derrière lui une importante famille composée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

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Parmi les personnalités qui s'associent à ce deuil figurent notamment le Président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), le Cheick Ousmane Diakité, les Médiateurs de la République Gaoussou Touré et Adama Toungara, le Grand Chancelier Ally Coulibaly, le ministre Maître Adama Kamara, ainsi que plusieurs ministres, parlementaires, élus et cadres originaires du Denguélé.

La présentation officielle des condoléances se poursuit au domicile familial situé à Cocody-Riviera, où parents, amis, collaborateurs et connaissances sont attendus pour témoigner leur compassion à la famille endeuillée. Les visites sont prévues les dimanche 28 et lundi 29 juin 2026, de 16 h 30 à 20 h 30.

Au-delà de la disparition d'un chef de terre, c'est une mémoire vivante de Samatiguila qui s'en est allée. Gardien des coutumes et acteur du vivre-ensemble, El Hadj Vakasseni Diaby laisse le souvenir d'un homme respecté pour son engagement au service de sa communauté et de la paix sociale.

Comme le rappelle la formule coranique: « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » (« Nous appartenons à Dieu et c'est vers Lui que nous retournerons »). Une prière qui accompagne aujourd'hui l'hommage de toute une région à l'un de ses dignes fils.