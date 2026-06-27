Burkina Faso: Lutte contre le diabète - L'ONG Santé Diabète présente les acquis de son plan triennal

27 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Hubert BADO

L'ONG Santé Diabète, en partenariat avec la Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles (DPCM), a présenté, le 24 juin 2026 à Ouagadougou, le bilan de son plan triennal 2023-2026. Plus de 60 000 personnes à risque ont été touchées par les actions de sensibilisation et de dépistage menées à travers le pays. Des journalistes engagés dans la lutte contre le diabète ont également été récompensés.

Selon la cheffe de projet Offre de soins et appui aux politiques de l'ONG Santé Diabète, le Dr Julie Patricia Kamouni, les interventions réalisées ont contribué à renforcer la sensibilisation des populations ainsi que les activités de dépistage sur l'ensemble du territoire national. Elle a précisé que ces actions ont permis de cibler des personnes fortement exposées aux facteurs de risque grâce à diverses campagnes d'information et de proximité.

Le Dr San Désiré C. Barro, représentant la Directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, a souligné que ces efforts ont grandement amélioré les connaissances des populations sur cette maladie chronique. Selon lui, cette approche favorise une détection précoce des cas, réduisant ainsi considérablement les risques de complications graves.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs professionnels des médias pour leurs productions journalistiques consacrées à la lutte contre la maladie. À ce titre, Wamini Micheline Ouédraogo, journaliste aux Éditions Sidwaya, a décroché le deuxième prix de ce concours d'excellence.

À l'issue des échanges, les participants ont réaffirmé leur engagement mutuel à poursuivre et à intensifier les efforts de prévention et de prise en charge du diabète, désormais considéré comme un défi majeur de santé publique au Burkina Faso.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.