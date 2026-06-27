Burkina Faso: Lutte contre le diabète - L'ONG Santé Diabète présente les acquis de son plan triennal

L'ONG Santé Diabète, en partenariat avec la Direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles (DPCM), a présenté, le 24 juin 2026 à Ouagadougou, le bilan de son plan triennal 2023-2026. Plus de 60 000 personnes à risque ont été touchées par les actions de sensibilisation et de dépistage menées à travers le pays. Des journalistes engagés dans la lutte contre le diabète ont également été récompensés.

Selon la cheffe de projet Offre de soins et appui aux politiques de l'ONG Santé Diabète, le Dr Julie Patricia Kamouni, les interventions réalisées ont contribué à renforcer la sensibilisation des populations ainsi que les activités de dépistage sur l'ensemble du territoire national. Elle a précisé que ces actions ont permis de cibler des personnes fortement exposées aux facteurs de risque grâce à diverses campagnes d'information et de proximité.

Le Dr San Désiré C. Barro, représentant la Directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, a souligné que ces efforts ont grandement amélioré les connaissances des populations sur cette maladie chronique. Selon lui, cette approche favorise une détection précoce des cas, réduisant ainsi considérablement les risques de complications graves.

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La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs professionnels des médias pour leurs productions journalistiques consacrées à la lutte contre la maladie. À ce titre, Wamini Micheline Ouédraogo, journaliste aux Éditions Sidwaya, a décroché le deuxième prix de ce concours d'excellence.

À l'issue des échanges, les participants ont réaffirmé leur engagement mutuel à poursuivre et à intensifier les efforts de prévention et de prise en charge du diabète, désormais considéré comme un défi majeur de santé publique au Burkina Faso.