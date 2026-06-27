Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a décoré les docteurs Jean-Jacques Muyembe Tamfum et Stanislas Sulu Maseb'a Mwanga, admis dans l'Ordre national du Léopard

Ce samedi 27 juin 2026, à la Cité de l'Union africaine, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de Grand Chancelier des Ordres nationaux, a élevé le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum au grade de « Commandeur » dans l'Ordre national du « Léopard » et décerné la médaille de mérite en Arts, Sciences et Lettres au Professeur Stanislas Sulu Maseb'a Mwang.

« À travers le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum et le Professeur Stanislas Sulu Maseb'a Mwang, la République honore aujourd'hui deux parcours d'exception. Elle honore le savoir, le travail, la rigueur, le dévouement, la transmission et le sens élevé du service public », a déclaré le Chef de l'État.

Virologue de renommée mondiale, le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum a joué un rôle déterminant dans la gestion des urgences sanitaires en République Démocratique du Congo. Le Chef de l'État a rendu hommage à sa carrière exceptionnelle de chercheur, de savant, de patriote et de pionnier dont le nom est indissociable de l'histoire de la santé publique en RDC, en Afrique et dans le monde.

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« Depuis plusieurs décennies, vous avez consacré votre intelligence, votre énergie et votre vie professionnelle à comprendre, prévenir et combattre certaines maladies infectieuses les plus redoutables de notre époque. Votre contribution historique à la codécouverte du virus Ebola en 1976 appartient au patrimoine scientifique mondial », a indiqué le Chef de l'État.

Décoré de la Médaille d'or du Mérite des Arts, Sciences et Lettres, le Professeur Stanislas Sulu Maseb'a Mwang a reçu cette distinction en récompense à ses travaux de recherche en gynécologie-obstétrique et en cancérologie, ainsi que son impact majeur sur la prise en charge des patients en RDC. Il est le fondateur du Centre hospitalier Nganda.

« Votre engagement en faveur de la prise en charge intégrée de la mère et de l'enfant traduit une haute compréhension de la santé publique : protéger la mère, accompagner l'enfant, soutenir la famille, c'est investir dans l'avenir même de la Nation », a souligné le Chef de l'État.

Le Président de la République a particulièrement salué son rôle dans l'introduction de la radiothérapie en République Démocratique du Congo, car en offrant aux patients un accès à des soins spécialisés jusque-là inexistants dans le pays, son engagement a ouvert une nouvelle perspective dans la lutte contre le cancer.

En présence du gouvernement et du monde académique, les deux récipiendaires ont appelé à soutenir la recherche scientifique et ont encouragé la jeunesse à persévérer par le travail et le patriotisme. Le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum est revenu sur son parcours marqué par des risques et des découvertes. Il a souligné que cette reconnaissance de la mère patrie revêt une valeur particulière, estimant que la prospérité du pays repose avant tout sur son capital humain et sa « matière grise ».

S'adressant particulièrement à la jeunesse congolaise, le Professeur Sulu Maseb'a Mwang a rappelé qu'aucune origine, si modeste soit-elle, n'est un obstacle lorsque le travail, la discipline, la persévérance et l'amour de la patrie guident une vie.

Cette cérémonie témoigne, une fois de plus, que les distinctions nationales ne sont pas de simples marques honorifiques. Elles expriment la reconnaissance de la Nation envers celles et ceux qui, par leur vie, leurs oeuvres et leur engagement, contribuent à donner au génie congolais une résonance qui dépasse les frontières.