Sénégal: Contre l'Irak, les Lions réalisent leur deuxième clean sheet en Coupe du monde

La victoire du Sénégal devant l'Irak (5-0) coïncide le deuxième "clean sheet" de l'histoire des Lions en phase finale de Coupe du monde.

Le Sénégal a battu l'Irak par 5buts à 0, vendredi à Toronto, au Canada, pour le compte de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026,

Depuis leur première participation en 2002, les Lions ont disputé 13 rencontres de Coupe du monde avant le succès face à l'Irak.

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Durant cette période, ils n'avaient réussi à préserver leur cage inviolée qu'à une seule reprise, le 31 mai 2002, lors de leur victoire historique (1-0) contre la France, championne du monde en titre, grâce à un but de Papa Bouba Diop.

Le Sénégal avait par la suite toujours encaissé au moins un but lors de ses matchs en Coupe du monde : contre le Danemark (1-1), l'Uruguay (3-3), la Suède (2-1 a.p.) et la Turquie (0-1 a.p.) en 2002. Également contre la Pologne (2-1), le Japon (2-2) et la Colombie (0-1) en 2018.

En 2022, les Lions avaient également concédé des buts contre les Pays-Bas (0-2), le Qatar (3-1), l'Équateur (2-1) et l'Angleterre (0-3).

Lors de leurs deux premières sorties au Mondial 2026, ils ont encore encaissé face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3).

Le large succès obtenu contre l'Irak met ainsi fin à une série de 13 rencontres consécutives de Coupe du monde avec au moins un but encaissé.

Il constitue également le premier match sans but concédé par le Sénégal en Coupe du monde depuis près de 24 ans.