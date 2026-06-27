Sénégal: Tivaouane - Un membre du conseil consultatif plaide pour davantage d'infrastructures pour relever les divers défis de la commune

Tivaouane — La commune de Tivaouane a besoin d'un renforcement significatif de ses infrastructures de sécurité, d'éducation et de formation, pour relever les défis liés à sa croissance démographique et à son statut de cité religieuse, a indiqué Abdoul Aziz Diop, membre du conseil consultatif de ladite collectivité territoriale.

Avec ses quelque 102 000 habitants répartis entre 82 quartiers, la commune de Tivaouane ne dispose que d'un seul commissariat urbain, qui reste "insuffisant" pour couvrir des besoins sécuritaires, en évolution, a affirmé M. Diop.

Il relève que la brigade de gendarmerie, dont les missions diffèrent de celles de la police, ne peut pas, à elle seule, répondre aux problématiques de sécurité de Tivaouane.

M. Diop appelle les pouvoirs publics à renforcer les moyens des services existants et à créer des commissariats de police de proximité, notamment dans les nouveaux quartiers et les villages rattachés à la commune.

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Abdoul Aziz Diop attire également l'attention sur les défis liés au chômage des jeunes, à la multiplication des motos Jakarta, ainsi qu'à la recrudescence des cas de vol et d'agression, estimant qu'une réponse globale est nécessaire pour préserver la tranquillité publique.

Sur le plan de l'éducation, il plaide pour la création à Tivaouane d'une université moderne intégrant des filières religieuses, ainsi que d'un institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP), proposant des formations adaptées aux potentialités agricoles et minières de la région.

Tout en saluant les efforts déjà consentis par la municipalité, malgré des ressources limitées, Abdoul Aziz Diop invite l'État à accompagner davantage les nombreux "daaras"de la commune, à travers leur formalisation, leur structuration, leur encadrement réglementaire et un soutien financier approprié.

M. Diop a rappelé le fait qu'au-delà de son statut administratif de commune, Tivaouane est une "cité religieuse majeure", dont "la contribution à la stabilité, à la médiation sociale et à la cohésion nationale justifie une attention accrue des pouvoirs publics".