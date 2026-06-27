Sénégal: Mory Diaw appelle à tirer les enseignements des différentes sorties des Lions pour progresser

Les Lions doivent s'appuyer sur l'analyse de leurs précédentes sorties afin de corriger les insuffisances notées dans leurs prestations et poursuivre leur progression pour la suite du Mondial 2026, a déclaré, samedi, Mory Diaw, un des portiers de l'équipe nationale de football.

S'exprimant en marge de la séance d'entraînement du jour de l'équipe nationale de football, au lendemain de la victoire contre l'Irak, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, le portier sénégalais a assuré que le groupe avait fait le bilan des derniers matchs.

"Nous avons parlé de tout : ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on peut améliorer et ce qu'on doit enlever. Nous avons un groupe avec des cadres en or, toujours à l'écoute, ainsi que des jeunes qui veulent apprendre. Nous avons tiré un bilan de tout et maintenant, à nous d'avancer, en prenant les matchs les uns après les autres pour aller le plus loin possible", a-t-il déclaré.

Selon lui, la séance d'entraînement de samedi été consacrée à la correction des insuffisances relevées lors des précédentes rencontres.

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"Nous avons travaillé sur les choses qui n'ont pas été bonnes. À nous d'appuyer sur les choses qui ont marché", a-t-il insisté.

Mory Diaw a expliqué que le staff technique procède systématiquement à une analyse vidéo après chaque match afin d'identifier les points forts et les aspects à améliorer.

"Après chaque match, on voit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ce travail doit nous permettre de corriger les erreurs observées depuis le début du tournoi", a indiqué Mory Diaw, qui a suppléé vendredi dans les cages le portier titulaire des Lions, Édouard Mendy.

Le gardien sénégalais a enfin appelé ses coéquipiers à poursuivre leurs efforts en s'appuyant sur les acquis.

"À nous d'avancer, de gommer les petites erreurs qu'on n'avait pas l'habitude de faire durant cette compétition et d'appuyer sur les points positifs", a-t-il dit.