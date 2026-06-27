Sénégal: Les Lions entament leur préparation pour les seizièmes de finale du Mondial

De l'un des envoyés spéciaux de l'APS, Birane Khady Cissé

New Brunswick (Etats-Unis), 27 juin (APS) - L'équipe nationale de football du Sénégal a entamé, ce samedi, la préparation de son match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au lendemain de sa qualification pour le prochain tour de cette compétition.

Le Sénégal ne connait pas encore son adversaire mais s'est officiellement qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions sont assurés de terminer parmi les meilleurs troisièmes, après la victoire contre l'Irak (5-0), au stadium de Toronto.

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Malgre la fatigue du voyage entre Toronto et le New Jersey, dans la nuit de vendredi à samedi, les Lions ont repris l'entraînement à Miller Family Soccer Complex, site abritant les installations de l'Université Rutgers du New Brunswick.

Sous une fine pluie, les protégés de Pape Thiaw ont foulé à nouveau la pelouse de leur camp d'entrainement pour une nouvelle séance.

Les joueurs qui n'ont pas participé à la victoire contre l'Irak ont travaillé avec le staff technique.

Les autres - titulaires et remplaçants contre l'Irak - ont également pris part à cette séance, discutant aux abords de la pelouse ou exécutant des exercices avec le ballon.

Accompagné par un préparateur physique, le héros du match contre l'Irak, Pape Guèye - auteur de deux buts - a de son côté fait quelques foulées le long du terrain.

Il était prévu, lors de cette séance, un match avec l'équipe de l'Université Rutgers du New Brunswick.

Dans la soirée, les Lions devraient connaître leur adversaire en seizièmes de finale à l'issue de la phase de groupes.