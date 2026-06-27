Sénégal: Mondial 2026 - Mory Diaw salue la réaction des Lions et affiche sa confiance pour la suite

Mory Diaw, un des portiers de l'équipe nationale de football, a salué samedi la réaction de ses coéquipiers après les deux défaites concédées face à la France et à la Norvège, estimant que la victoire des Lions contre l'Irak leur permet d'aborder la suite de la compétition avec davantage de confiance.

"On avait à coeur de repasser à trois points et d'améliorer notre différence de buts. C'est chose faite. Les autres résultats nous ont souri et maintenant on est focus sur la suite", a déclaré le portier sénégalais, lors de l'entraînement des Lions au lendemain de leur victoire contre l'Irak (5-0), qui les qualifie pour les 16e de finale de la compétition.

"On a une équipe qui n'a pas l'habitude de perdre. On a discuté entre nous et fait en sorte de tout remettre en ordre. Personne ne triche ici. Tout le monde se donne à fond à chaque entraînement et à chaque match", a-t-il assuré.

Le gardien des Lions affirme que le groupe est désormais entièrement tourné vers la prochaine rencontre. "On attend de connaître notre adversaire, mais on arrivera avec une totale confiance", a-t-il assuré.

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Mory Diaw a souligné que les joueurs ont su faire front après ces revers.

"Maintenant, on est focus sur la suite. On va bien préparer la prochaine rencontre. On attend de savoir notre adversaire. Mais on va arriver avec la totale confiance", a-t-il assuré.

Selon lui, le groupe n'a jamais renoncé malgré un début de tournoi compliqué face à deux des meilleures sélections engagées.

"On commence les matchs pour les gagner. On est tombé sur la France, qui est l'une des deux ou trois meilleures équipes mondiales, et sur la Norvège qui était sur une très bonne série", a-t-il expliqué.