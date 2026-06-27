Egypte: Mondial 2026 - Le pays élimine l'Iran et se qualifie pour les seizièmes de finale

27 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Belgique a terminé à la première place du groupe G de la Coupe du monde 2026 grâce à une meilleure différence de buts que l'Égypte, à l'issue de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, disputée samedi.

Les Diables rouges ont largement dominé la Nouvelle-Zélande (5-1) pour porter leur total à cinq points. Les buts belges ont été inscrits par Leandro Trossard (doublé), De Bruyne, Lukako et Saelemaekers, tandis que Henry Just a sauvé l'honneur pour les Néo-Zélandais.

Dans l'autre rencontre, l'Égypte et l'Iran se sont quittés sur un match nul (1-1). Mahmoud Saber a ouvert le score pour les Pharaons avant l'égalisation de Ramin Rezaeian pour la sélection iranienne.

La Belgique et l'Égypte se qualifient ainsi pour les seizièmes de finale.

L'Iran est troisième avec 3 unités, et la Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un point.

Classement final du Groupe G:

1-Belgique 5 pts

2-Egypte 5 pts

3-Iran 3 pts

4-Nouvelle-Zélande 1 pt

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