Sénégal: Mondial 2026 - Angleterre, Suisse, Colombie, Portugal ou Belgique... les adversaires potentiels du pays en 16es de finale

Grâce à son large succès face à l'Irak (5-0), le Sénégal a relancé sa campagne et s'est offert une place parmi les meilleurs troisièmes de la Coupe du monde 2026.

Les Lions devront toutefois patienter jusqu'à la fin de la phase de groupes pour connaître leur position définitive et, par conséquent, leur adversaire en 16es de finale.

Le classement final des meilleurs troisièmes déterminera directement l'affiche des Lions. Quatre scénarios sont actuellement possibles.

Si le Sénégal termine 5e meilleur troisième : l'Angleterre

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la configuration actuelle, les hommes de Pape Bouna Thiaw retrouveraient l'Angleterre, leader du groupe L. Ce serait une revanche du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 remporté par les Three Lions (3-0). Les Anglais doivent toutefois confirmer leur première place lors de leur dernier match de groupe.

Si le Sénégal termine 6e : la Suisse

Une sixième place parmi les meilleurs troisièmes offrirait un duel face à la Suisse, première du groupe C. Les Helvètes figurent parmi les équipes les plus solides du tournoi et représenteraient un adversaire particulièrement difficile pour les Lions.

Si le Sénégal termine 7e : Colombie ou Portugal

En cas de septième position, le Sénégal affronterait le vainqueur du groupe K. Cette première place se joue actuellement entre la Colombie et le Portugal, deux sélections ambitieuses qui font partie des prétendants à un long parcours dans cette Coupe du monde. La Colombie avait battu le Sénégal au Mondial 2018 eb Russie sur une tête de Yeri Mina.

Si le Sénégal termine 8e : la Belgique

Enfin, si les Lions décrochent le dernier billet réservé aux meilleurs troisièmes, ils croiseront la Belgique, qui a terminé en tête du groupe J. Les Diables Rouges restent l'une des nations européennes les plus expérimentées sur la scène internationale. Mais avec des cadres vieillissants et une génération en fin de cycle, la Belgique serait un adversaire plus que prenable pour le Sénégal.

Les Lions encore dans l'attente

Le Sénégal n'a plus son destin entièrement entre les mains. Son éclatante victoire contre l'Irak lui a permis de remonter provisoirement au cinquième rang des meilleurs troisièmes, mais les derniers matchs de groupes pourraient encore modifier ce classement. Les Lions devront donc attendre le verdict final avant de connaître l'identité de leur adversaire en 16es de finale.