Tunisie: Conciliation Pénale après les blocages, le coup d'envoi de la « dernière chance »

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a procédé hier après-midi, vendredi 26 juin, au palais de Carthage, à la nomination des membres de la Commission de conciliation pénale, dont la présidence avait été préalablement confiée à M. Ali Abbas.

Le Chef de l'État a réaffirmé que la reddition de comptes constituait une revendication légitime du peuple tunisien et qu'il n'était pas question de renoncer au moindre millime de ses droits.

Il a souligné que la recomposition de cette instance offrait une nouvelle opportunité pour relancer le processus de conciliation pénale, après les blocages et les entraves qui avaient entravé ses travaux précédents.

Le Président de la République a également rappelé qu'il s'agissait d'une nouvelle chance accordée aux personnes concernées : celles détenues en Tunisie pour pouvoir recouvrer la liberté, et celles se trouvant à l'étranger pour regagner le pays. Il a précisé que les portes de la conciliation se rouvraient à quiconque s'y engageait de bonne foi, loin de toute surenchère, désinformation ou manoeuvre dilatoire.

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Le Chef de l'État a conclu en affirmant que le sang des martyrs et des blessés ne serait pas versé en vain, que les revendications légitimes du peuple seraient satisfaites et que nul n'était au-dessus des lois ni de la reddition de comptes, rappelant le principe d'égalité de tous devant la justice.

Le Président et les membres de la Commission nationale de conciliation pénale ont prêté serment devant le chef de l'État, conformément aux dispositions du décret-loi de 2022 portant création de ladite instance