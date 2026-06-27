Sénégal/Cap-Vert: Le pays écrit l'histoire et s'offre un choc contre l'Argentine en 16es de finale

Le Cap-Vert poursuit son incroyable aventure au Mondial 2026. Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, la sélection cap-verdienne a décroché une qualification historique pour les seizièmes de finale après son match nul (0-0) face à l'Arabie saoudite.

Les Requins Bleus n'avaient besoin que d'un point pour continuer à rêver, à condition que l'Uruguay ne s'impose pas contre l'Espagne. Le scénario espéré s'est produit : la Roja a dominé la Celeste, permettant aux Cap-Verdiens de conserver la deuxième place du groupe H.

Avec trois points, le Cap-Vert termine derrière l'Espagne (7 points), mais devant l'Uruguay (2 points) et l'Arabie saoudite (2 points), validant ainsi le plus grand exploit de son histoire.

Classement final du groupe H

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Espagne - 7 points

Cap-Vert - 3 points

Uruguay - 2 points

Arabie saoudite - 2 points

Cette qualification marque une étape majeure pour le football cap-verdien. Pour sa première apparition sur la scène mondiale, le pays atteint directement la phase à élimination directe, une performance exceptionnelle qui confirme la progression constante des Requins Bleus sur la scène internationale.

En seizièmes de finale, le Cap-Vert aura désormais rendez-vous avec un monument du football mondial : Lionel Messi et l'Argentine, le 4 juillet à Miami. Un défi immense, mais aussi une occasion unique pour les Cap-Verdiens de poursuivre leur rêve et de tenter un nouvel exploit face à l'un des favoris du tournoi.

À l'inverse, l'Arabie saoudite termine dernière du groupe et quitte la compétition dès le premier tour, tout comme l'Uruguay. L'Espagne, première de la poule avec sept points, poursuit également sa route vers les seizièmes de finale.