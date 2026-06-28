Ghana: Battus par la Croatie, les Black Stars se qualifient malgré tout pour les 16es de finale

Le Ghana s'est incliné face à la Croatie (2-1), ce samedi 27 juin à Philadelphie, lors de la troisième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026. Une défaite qui coûte aux Black Stars la deuxième place de la poule, mais pas leur qualification pour les 16es de finale.

Dans un match où les deux équipes se disputaient la deuxième place du groupe, la Croatie a rapidement pris le contrôle du jeu. Solides défensivement, les Ghanéens ont longtemps résisté avant de céder peu avant la pause sur une frappe lointaine de Petar Sučić, qui a surpris Benjamin Asare.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur Carlos Queiroz a procédé à plusieurs ajustements qui ont permis au Ghana de hausser son niveau de jeu. Plus entreprenants, les Black Stars ont multiplié les offensives et ont été récompensés sur un coup de pied arrêté. Bien servi par Ernest Nuamah, Derrick Luckassen a égalisé de la tête, relançant les siens.

Mais la réaction croate a été immédiate. Après une première parade décisive de Benjamin Asare devant Mario Pašalić, Nikola Vlašić a finalement redonné l'avantage aux Vatreni sur un corner parfaitement tiré par Luka Modrić.

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Malgré cette défaite, le Ghana poursuit son aventure dans le Mondial 2026. Les Black Stars terminent troisièmes du groupe L, mais décrochent leur qualification pour les 16es de finale grâce à leur bilan, tandis que la Croatie s'empare de la deuxième place et affrontera le deuxième du groupe K au prochain tour.