Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 juin 2026

Mondial 2026 : L'Afrique place 9 équipes sur 10 au second tour

Neuf équipes sur dix du continent, ont composté leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026. C’est peu dire que le carton est presque plein pour l’Afrique au terme de 17 jours de la phase de groupes de la compétition.

Ils sont allés chercher leur place dans les ultimes minutes de la rencontre, après avoir été menés dès la dixième minute par l’Ouzbékistan.

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Un but de Mayele à la 78e minute, puis deux réalisations de Yoane Wissa : un penalty à la 68e minute et un autre dans le temps additionnel ont finalement propulsé les Léopards de la RDC au second tour du mondial. [Source Africanews]

Madagascar au cœur d’un sommet extraordinaire de la SADC lundi

Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tiendront lundi un sommet extraordinaire par visioconférence consacré à l’évolution de la situation politique et sécuritaire à Madagascar, a annoncé dimanche le secrétariat de l’organisation régionale.

La réunion, prévue à 17h00 (heure du Botswana), sera présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de la SADC. Les dirigeants examineront le rapport de l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité afin d’évaluer les développements intervenus dans la Grande Île et de définir les prochaines étapes de l’engagement régional. [Source Apanews]

Est de la RDC : Washington cible une raffinerie d’or rwandaise pour renforcer la pression sur les filières minières du conflit

Les États-Unis franchissent une nouvelle étape dans leur stratégie visant à assécher les sources de financement des groupes armés opérant dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Le département américain du Trésor a annoncé, jeudi 25 juin, une série de sanctions contre la raffinerie rwandaise Gasabo Gold Refinery, accusée d’avoir participé au blanchiment d’or extrait dans des zones contrôlées par l’Alliance Fleuve Congo/M23 (AFC/M23).

Les États-Unis paraissent plus que jamais déterminés à forcer la main au Rwanda pour le retour de la paix à l’est de la RDC. C’est dans cette démarche que s’inscrivent les sanctions prises contre Gasabo Gold Refinery au lendemain d’une réunion consacrée à la mise en œuvre de l’accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Washington estime qu’il ne peut y avoir de paix durable tant que les circuits illicites d’exploitation des ressources minières continuent d’alimenter les groupes armés. [Source Afrik.com]

Togo : Lomé lance son dialogue économique permanent avec l'Union européenne et les entreprises européennes

Les entreprises européennes au Togo pèsent 800 milliards FCFA de chiffre d'affaires. Lomé veut en faire un levier pour attirer davantage d'investissements du continent

À Lomé, le gouvernement togolais, l'Équipe Europe et Eurocham Togo ont tenu la première session de leur dialogue tripartite sur le climat des affaires, ce 26 juin. La séance était présidée par Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la Présidence du Conseil, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Gwilym Ceri Jones, et du président d'Eurocham, Charles Kokouvi Gafan.

Le cadre de concertation, qui se réunira deux fois par an et sera complété par des travaux techniques sectoriels, vise un double objectif : améliorer les conditions d'activité des entreprises européennes déjà implantées et en attirer de nouvelles à forte valeur ajoutée. [Source Agence ecofin]

Niger : Le général libyen Haftar relâche le chef du FPL, un revers diplomatique pour le général Tiani

Le Front patriotique de libération (FPL), mouvement rebelle nigérien, a annoncé la libération de son chef, Mahmoud Sallah, après seize mois de détention en Libye par l’armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar. Cette annonce, intervenue lundi 22 juin 2026, met fin à une captivité qui avait débuté le 23 février 2025 à Gatrun, dans le sud libyen. Aucune confirmation officielle n’a toutefois été donnée par le camp Haftar, et les modalités précises de cette sortie restent obscures, laissant planer le doute sur les véritables ressorts de cette décision.

Mahmoud Sallah était accusé par l’ANL de mener des actions armées contre le régime militaire de Niamey, issu du coup d’État du 26 juillet 2023. Sa détention, qui n’a jamais été formalisée par une extradition vers le Niger, constitue un précédent troublant dans les relations entre l’est libyen et les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). [Source Africapresse]

Mauritanie : Le FMI approuve un nouveau programme de 95,8 millions $

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a validé un nouveau programme de financement de 42 mois en faveur de la Mauritanie, d’un montant de 95,8 millions de dollars. L’annonce a été faite dans un communiqué publié le 24 juin 2026.

Mis en œuvre dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de financement (MEDC), ce programme s’articule autour de trois axes majeurs : le renforcement de la stabilité macroéconomique à travers des institutions et des politiques économiques plus solides, la promotion d’une croissance inclusive fondée sur le développement du capital humain et la réduction de la pauvreté, ainsi que l’amélioration de la gouvernance, notamment au sein des entreprises publiques. [Source Fineco]

Sénégal: Pour cause d'hygiène défaillante, de nombreuses boulangeries traditionnelles ont été fermées

Au Sénégal, la brigade régionale de l’hygiène de Dakar a annoncé, vendredi 26 juin 2026, la fermeture de 29 boulangeries traditionnelles à l’issue d’une vaste opération de contrôle menée depuis six mois. Connues pour leur pain dit « tapalapa », un pain artisanal populaire, bon marché et cuit au feu de bois, ces structures clandestines ne répondent pas aux normes d’hygiène en vigueur. Et sont dans le viseur des autorités ces dernières semaines.

À l’origine de l’intervention, des alertes citoyennes lancées sur les réseaux sociaux pour dénoncer des problèmes sanitaires dans ces boulangeries. Les défaillances confirmées par l’opération vont du manque d’aération à la mauvaise gestion des eaux usées et à la présence de cafards mais aussi de rongeurs sur les sites inspectés. En principe, la loi interdit déjà ce type de structure informelle à Dakar. [Source RFI]

Cémac : Les ministres de l'Aviation civile réaffirment leur engagement en faveur d’un ciel plus sûr

La consolidation d’un espace aérien communautaire sûr et performant s’est imposée comme l’un des leviers de l’intégration régionale en Afrique centrale. Réunis le 26 juin à Brazzaville, les ministres de l’Aviation civile des États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) ont réaffirmé leur engagement à renforcer les mécanismes régionaux de supervision afin d’améliorer durablement la sécurité du transport aérien.

Les travaux de la huitième session ordinaire du comité des ministres sectoriels, organisés par l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-AC), ont permis d’examiner les principales orientations stratégiques destinées à consolider la gouvernance du transport aérien communautaire, à renforcer les capacités des autorités nationales de supervision et à accélérer l’harmonisation des réglementations au sein de l’espace communautaire. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Gabon Economic Forum 2026 : Après le diagnostic, les entreprises réclament des actions

La deuxième édition du Gabon Economic Forum (GEF) se tient ce samedi 27 juin au Palais des Congrès de Libreville, à l’initiative de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG). Placée sous le thème « Des entreprises fortes pour une croissance durable et une prospérité partagée », cette rencontre réunit les principaux acteurs du monde économique et les autorités publiques autour des défis du développement du secteur privé. Ce forum a pour ambition d’aller au-delà des constats établis lors de la précédente édition.

Dès l’ouverture des travaux, le président de la FEG, Alain Claude Kouakoua, a donné le ton en affirmant que « le temps du diagnostic est désormais révolu ». Selon lui, les entreprises attendent désormais des mesures concrètes capables d’améliorer durablement leur environnement d’affaires. Il a insisté sur le rôle central du secteur privé dans la création d’emplois, la diversification de l’économie et la construction d’une croissance durable et inclusive. [Source GabonMediaTime]

En Tunisie, l’opposante historique Sihem Bensedrine condamnée à 25 ans de prison

L’ancienne présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD) a écopé de vingt-cinq ans de prison, une peine qu’elle juge ordonnée par « un régime totalitaire qui veut éliminer l’héritage de l’IVD ».

Elle est l’une des opposantes les plus connues de Tunisie : la militante Sihem Bensedrine a été condamnée dans la nuit de jeudi à vendredi 26 juin à vingt-cinq ans de prison dans des affaires portant sur des accusations d’abus de fonction et de falsification, fustigées comme politiques par des ONG.

« Bien entendu, c’est une décision qui n’a rien à voir avec la justice, a réagi vendredi Sihem Bensedrine, 75 ans. Elle a à voir avec un régime totalitaire qui veut éliminer l’héritage de l’Instance vérité et dignité ». L’opposante était la présidente de l’IVD, qui a auditionné des milliers de victimes des pouvoirs de Habib Bourguiba (1957-1987) et Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011). [Source Jeune Afrique]