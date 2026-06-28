Afrique: Mondial 2026 - L'Algérie et la RDC s'invitent au bal des seizièmes de finale

Par un concours de circonstances dramatiques et des prestations de haute volée sur le sol américain, les Fennecs d'Algérie et les Léopards de la République Démocratique du Congo ont validé ce week-end leur ticket pour le tableau final de la compétition planétaire. Un accomplissement historique pour ces deux nations majeures du football africain, qui rejoignent le cercle fermé des qualifiés.

La RDC renverse l'Ouzbékistan

Les Léopards ont livré la prestation la plus convaincante de la soirée. Dominés en début de match et pris à contre-pied dès la 10e minute par Shomurodov, les Congolais ont rapidement repris le contrôle du jeu, affichant 58 % de possession à l'issue de la rencontre. L'égalisation est intervenue à la 68e minute, avant que la RDC n'accélère en fin de partie : un deuxième but à la 78e, puis un troisième dans le temps additionnel ont scellé une victoire nette (3-1) qui ne souffre d'aucune contestation. Wissa, Bakambu et Mbuku ont été les figures offensives d'un collectif discipliné, qui attend désormais l'Angleterre en seizièmes de finale le 1er juillet.

L'Algérie qualifiée malgré les sueurs froides

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Le scénario a été tout autre pour les Fennecs. Face à l'Autriche, l'Algérie a encaissé l'ouverture du score à la 28e minute avant de revenir à 1-1 juste avant la pause grâce à une réaction collective bien menée par Mahrez et Aouar. Mais la seconde période a tourné au cauchemar : l'Autriche reprend l'avantage à la 55e, les Algériens répondent à nouveau à la 60e pour égaliser à 2-2. La rencontre semblait basculer définitivement en faveur des Fennecs lorsqu'un but à la 90e minute les portait à 3-2. C'était sans compter sur une égalisation autrichienne dans la foulée, également à la 90e minute, qui a fait chavirer les cœurs. Malgré ce 3-3 final, l'Algérie a tenu grâce à son bilan global dans le groupe et se qualifie pour le prochain tour.

Un contingent africain ambitieux pour le tableau final

Ces deux qualifications s’ajoutent à celles déjà acquises par d’autres poids lourds du continent, à l'image de l'Égypte, du Ghana, du Maroc ou encore du Sénégal, vainqueur éclatant de l'Irak (5-0).

Pour l’Algérie comme pour la RDC, l'amusement des phases de poules laisse désormais place à la rigueur des matchs à élimination directe. Les deux sélections s'apprêtent à aborder un tableau final relevé où la moindre erreur stratégique scellera la fin de l'aventure américaine. Les supporters, quant à eux, se prennent déjà à rêver d'un parcours héroïque.