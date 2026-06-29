Sénégal: Semaine olympique 2026 - Une randonnée pédestre pour clore les festivités, ce 28 juin

Depuis le 19 juin, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Cojoj « Dakar 2026 » déploie la Semaine olympique, un temps fort de mobilisation destinée à offrir au grand public un avant-goût de l'effervescence des Jeux à venir.

Après plusieurs activités menées entre Dakar et Mbour, le programme sera bouclé ce dimanche par une marche populaire. « Le dimanche 28 juin, le Cojoj et le ministère de la Communication clôtureront la Semaine olympique par une grande randonnée pédestre ouverte à tous. Conçue comme un moment de partage et de convivialité, cette activité invitera les citoyens à adopter un mode de vie actif tout en célébrant l'esprit des Jeux à quelques mois de leur ouverture », annoncent les organisateurs dans un communiqué.

La note ajoute qu'à travers cette Semaine olympique, « le Cojoj réaffirme sa volonté de faire des Jeux olympiques de la jeunesse "Dakar 2026" un projet inclusif, fédérateur et porteur d'un héritage durable. À quelques mois de l'événement, cette mobilisation nationale permettra aux populations de se familiariser avec l'univers des Jeux et de s'approprier pleinement cette aventure historique qui fera du Sénégal le premier pays africain à accueillir un événement olympique ».

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La randonnée clôture donc une série d'activités dont les deux autres ont eu lieu dimanche 21 et mardi 23 juin. La première, deux courses cyclistes, a eu lieu sur la Corniche, est de Dakar alors que la seconde, la Journée olympique, a amené les équipes du Cojoj à Mbour pour célébrer les valeurs de l'olympisme.