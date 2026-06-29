Congo-Kinshasa: Groupe K - La RD Congo crée l'exploit, la Colombie et le Portugal se neutralisent

Le groupe K a livré son verdict lors d'une nuit à double suspense. La République démocratique du Congo a réalisé une qualification historique en renversant l'Ouzbékistan (3-1), tandis que la Colombie et le Portugal ont partagé les points dans un match fermé et disputé (0-0).

Colombie-Portugal : un duel de haute intensité sans vainqueur

Les deux équipes déjà qualifiées se craignaient mutuellement dans ce duel pour la première place du groupe K. Le match a longtemps été verrouillé. Les Cafeteros ont eu les meilleures situations en première période, Jhon Arias voyant son tir croisé repoussé par Diogo Costa (17e). Les Portugais ont accéléré avant la pause avec une série d'occasions : Bruno Fernandes stoppé à bout portant par Camilo Vargas, le ciseau de Cristiano Ronaldo contré par Santiago Arias (39e), une frappe de Rúben Neves légèrement à côté (40e) et une tentative de João Félix juste au-dessus (42e).

En seconde période, la Colombie a haussé le ton. Jefferson Lerma a armé un tir puissant boxé par Diogo Costa (55e), avant que Richard Ríos ne passe à droite du cadre (62e). Diogo Costa a encore repoussé Arias (66e), et Rúben Dias a sauvé in extremis devant Luis Suárez (88e). Davinson Sánchez a cru marquer dans le temps additionnel, mais son but a été refusé (90e+1). Score final : 0-0.

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La Colombie affrontera le Ghana en seizièmes, tandis que le Portugal croisera la Croatie.

La RD Congo renverse l'Ouzbékistan et entre dans l'histoire

Dans l'autre rencontre, la RD Congo devait impérativement s'imposer pour se qualifier. L'Ouzbékistan a frappé fort d'entrée : un but refusé pour hors-jeu à la 1re minute, avant qu'Eldor Shomurodov ne lobe Lionel Mpasi d'une reprise sur la gauche de la surface (10e, 0-1). Les Léopards étaient dos au mur.

La RD Congo a réagi progressivement. Nathanaël Mbuku s'est vu refuser un but pour faute au départ de l'action (17e), avant que Yoane Wissa ne manque le cadre au point de penalty (29e). Les Congolais ont mieux pesé en seconde période, Mbuku frappant de loin, Chancel Mbemba centrant pour Fiston Mayele dont la tête a frôlé le cadre (58e).

Le tournant est venu à la 67e minute. Abdukodir Khusanov a concédé un penalty transformé par Wissa (1-1). Trois minutes plus tard, sur une frappe contrée de Meshack Elia arrivée au premier poteau, Fiston Mayele a surgi pour retourner complètement la rencontre (2-1, 80e). Wissa a ensuite scellé la victoire d'une frappe enroulée logeant dans le côté droit du but (3-1, 90e+1).

La qualification de la RD Congo est historique. Les Léopards, qui n'avaient jamais franchi la phase de groupes dans l'ère moderne, affronteront l'Angleterre en seizièmes de finale. Un choc qui s'annonce d'ores et déjà retentissant.