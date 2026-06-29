Algérie: Groupe J - Mahrez qualifie l'Algérie au finish, l'Argentine termine en beauté

Le groupe J a offert l'une des nuits les plus folles de cette phase de poules. L'Autriche et l'Algérie se sont quittées sur un match nul spectaculaire (3-3), permettant aux deux équipes de se qualifier, tandis que l'Argentine a conclu sa phase de groupes sur un sans-faute en dominant la Jordanie (3-1).

Un match nul dingue entre l'Autriche et l'Algérie

L'enjeu était simple : le perdant risquait l'élimination, le nul qualifiait les deux équipes. Pour ce match décisif, l'Algérie avait fait le choix fort de remplacer Luca Zidane par Oussama Benbot dans les buts. La première période a débuté timidement avant de s'emballer après la pause fraîcheur.

Marko Arnautovic a ouvert le score en profondeur (27e, 1-0), plaçant provisoirement l'Algérie en position d'élimination. Les Fennecs ont réagi avec intensité. Farès Chaïbi a fracassé le poteau (39e), avant que Rafik Belghali ne dépose trois défenseurs sur son côté droit pour nettoyer la lucarne d'une frappe somptueuse (45e, 1-1).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au retour des vestiaires, Marcel Sabitzer a redonné l'avantage à l'Autriche d'une frappe plein axe sur centre de Konrad Laimer (55e, 2-1). Mais Riyad Mahrez, servi par Houssem Aouar après un débordement, n'avait plus qu'à conclure pour égaliser à nouveau (60e, 2-2). Les deux équipes semblaient se satisfaire du nul lorsque Mahrez a pensé offrir la victoire à l'Algérie d'une frappe en fin de match (90e+3, 3-2). Le scénario semblait écrit -- jusqu'à ce que Saša Kalajdžić ne place une tête précieuse dans les dernières secondes pour arracher l'égalisation et sauver l'Autriche (90e+6, 3-3).

L'Autriche termine deuxième et affrontera l'Espagne en seizièmes. L'Algérie, troisième, sera opposée à la Suisse.

L'Argentine conclut en beauté

Déjà assurée de la première place, l'Argentine a fait souffler ses cadres -- Messi, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul et Romero notamment -- face à une Jordanie déjà éliminée. Les remplaçants ont rapidement pris leurs responsabilités. Giovani Lo Celso, ancien du Paris Saint-Germain, a ouvert le score sur un superbe coup franc nettoyant la lucarne gauche (19e, 1-0). Lautaro Martínez a ensuite transformé un penalty obtenu sur une déviation sur la barre (31e, 2-0).

La Jordanie a créé la surprise en réduisant l'écart par Mousa Al-Tamari, bien servi à ras de terre par Ehsan Haddad (55e, 2-1). Entré en jeu, Messi n'a pas mis longtemps à se rappeler au bon souvenir du public. Sa deuxième tentative sur coup franc a alourdi le score (79e, 3-1), portant son total à six buts dans ce Mondial-2026 -- record en progression constante.

L'Argentine termine la phase de groupes avec neuf points sur neuf, un bilan parfait avant d'affronter le Cap-Vert en seizièmes de finale. Les champions du monde en titre abordent la phase à élimination directe dans la meilleure des dispositions.