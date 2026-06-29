Afrique: Neuf des dix représentants africains qualifiés pour les seizièmes de finale du Mondial 2026

Neuf des dix sélections africaines engagées à la Coupe du monde 2026 ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale, confirmant les bonnes performances des représentants du continent au terme de la phase de groupes.

Le Sénégal, la République démocratique du Congo (RDC), le Ghana, l'Égypte, le Cap-Vert, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont tous décroché leur billet pour le premier tour à élimination directe.

En revanche, la Tunisie est la seule sélection africaine à quitter la compétition dès la phase de groupes, sans parvenir à se hisser parmi les équipes qualifiées.

Avec neuf représentants encore en lice sur dix engagés, l'Afrique réalise l'une de ses meilleures performances collectives en Coupe du monde.

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Les équipes africaines tenteront désormais de poursuivre leur parcours en seizièmes de finale avec l'objectif de franchir un nouveau cap et de porter haut les couleurs du continent.

Voici le programme des seizièmes de finale impliquant les sélections africaines :

Dimanche

21h00 : Afrique du Sud - Canada (Los Angeles)

Mardi

01h00 : Pays-Bas - Maroc (Monterrey)

19h00 : Côte d'Ivoire - Norvège (Dallas)

Mercredi

16h00 : Angleterre - RDC (Atlanta)

20h00 : Belgique - Sénégal (Seattle)

Jeudi

19h00 : Suisse - Algérie (Los Angeles)

Vendredi

18h00 : Australie - Égypte (Dallas)

22h00 : Argentine - Cap-Vert (Miami)

00h30 : Colombie - Ghana (Kansas City)