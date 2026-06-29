Afrique: Mondial 2026 - Qualification historique de 9 sélections africaines pour les seizièmes de finale

Le football africain vient de franchir un cap historique en Coupe du monde. Alors qu'un nombre record de 10 sélections du continent prenaient part à la compétition, 9 d'entre elles ont validé leur billet pour les phases à élimination directe à l'issue des matchs de samedi soir, marqués par la victoire de la RD Congo face à l'Ouzbékistan (3-1) et le nul spectaculaire de l'Algérie contre l'Autriche (3-3).

Jusqu'ici, le record de nations africaines qualifiées pour le second tour d'une même édition n'était que de deux équipes.

Un tir groupé inédit en seizièmes de finale

Après 17 jours d'une compétition intense, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l'Égypte, la RD Congo et l'Algérie ont officiellement décroché leur place pour les seizièmes de finale (tour de 32).

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Avant cette édition, seules 6 nations africaines avaient réussi à s'extirper des phases de poules dans toute l'histoire de la Coupe du monde. Le record absolu sur un seul tournoi était de deux qualifiés (en 2014 et 2022).

Première nation africaine à atteindre les demi-finales de la compétition il y a quatre ans au Qatar, le Maroc - qui s'apprête à co-organiser l'édition 2030 avec l'Espagne et le Portugal - confirme son statut. Les Lions de l'Atlas ont affiché de solides ambitions en tenant tête au Brésil (1-1) lors de la phase de groupes.

Les surprises congolaise et cap-verdienne

Ce Mondial démontre que le rapport de force a évolué et ne se limite plus aux cadors habituels du continent. Le Cap-Vert et la RD Congo ont bousculé la hiérarchie en s'invitant de manière spectaculaire à ce niveau de la compétition.

Les Léopards de la RD Congo, qui s'apprêtent à défier l'Angleterre au prochain tour, savourent cet exploit. Samedi, ils ont dicté leur loi face à l'Ouzbékistan (3-1) grâce à un penalty de Yoane Wissa (68e), un but de Fiston Mayele (78e) et une ultime réalisation de Wissa dans le temps additionnel.

Le scénario fou des Fennecs

De son côté, l'Algérie a arraché sa qualification au terme de l'un des dénouements les plus haletants de ce Mondial 2026. Alors que le score était de 2-2 face à l'Autriche dans les arrêts de jeu et que les deux équipes semblaient se satisfaire du partage des points, le capitaine Riyad Mahrez a redonné l'avantage aux siens.

La joie aura été de courte durée, l'Autriche parvenant à égaliser (3-3) sur l'ultime action du match, deux minutes plus tard. Un score de parité qui s'avère néanmoins suffisant pour propulser les deux sélections au tour suivant.