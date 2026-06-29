Sénégal: La Gare de Dakar, épicentre de la mode

La gare ferroviaire de Dakar accueille l'événement Ter Fashion Week. Créateurs, stylistes et autres artisans seront à l'honneur du 2 au 5 juillet 2026.

La gare, c'est un lieu. Avec des départs, des arrivées. Sans que l'on sache d'où viennent les voyageurs où ils vont. Des individus s'y croisent. Des cultures s'entrecroisent.

Dans cet esprit, la gare ferroviaire de Dakar accueille Ter Fashion Week. À l'initiative de la structure de promotion culturelle Totaly Event's, l'événement se déroulera les 2, 3, 4 et 5 juillet 2026. Les organisateurs ambitionnent de vendre la destination Sénégal, et la société du Train Express régional (Ter).

Dans un communiqué, ils expliquent que l'événement Ter Fashion Week se veut un rendez-vous majeur pour les acteurs de la mode et de la haute couture de manière.

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À la gare ferroviaire de Dakar, Ter Fashion Week mettra en vedette une exposition-vente en plus d'un défilé grandeur nature pour boucler ces quatre jours d'échanges et de rencontres B2B entre passionnés des métiers de l'habillement.

Créateurs, stylistes et autres artisans seront à l'honneur dans le cadre de la deuxième édition du Salon de la mode à la gare de Dakar, après le rendez-vous de décembre dernier.

Ainsi, le samedi 4 juillet se tiendra le premier « Défilé de notre Terroir ». La grande attraction de cette soirée sera la présentation exclusive de « Domubour », marquant la toute première apparition du promoteur de l'événement Cheikh Ahmed Tidiane Gningue avec sa nouvelle collection intitulée : « Domu Bour Majesty, l'habillement royal ».

Le public pourra également admirer les créations des stylistes-designers Belle Dame Couture, Fadélito, Yayi Design, Mocard Style By Jour J, Da Fashion, entre autres représentants de la haute couture.

L'exposition-vente, qui sera clôturée le dimanche 5 juillet, verra la participation de Khady Guerté Soukar, Bijou Dieng Diakhaté, Cosmakup, Pagne de luxe, Caif, Bold Bags Sn, Lodie, Crochet Design, Coumba Mu Serigne Fallou, Khadija Sy Cosmétique, entre autres.