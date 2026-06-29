Sénégal: Barnabé Gningue déclare candidature à la maire de Ngohé

28 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo Ba

Le docteur Barnabé Gningue veut s'appuyer sur la coalition Diomaye président pour conquérir la commune de Ngohé aux prochaines élections locales.

Candidat malheureux aux élections des collectivités territoriales du 23 janvier 2022, docteur Barnabé Gningue a réitéré sa volonté de conquérir la mairie de Ngohé (département de Diourbel). Il a fait l'annonce ce samedi à l'occasion de la cérémonie d'installation de coordination de la coalition Diomaye président de Ngohé. Le médecin spécialiste de santé publique a exprimé son souhait aprés sa désignation au poste de coordonnateur de la coalition Diomaye président de la commune de Ngohé.

M.Gningue a souligné qu'il compte s'appuyer la coalition Diomaye pour développer son village natal. Selon lui, son ambition est de reconquérir démocratiquement la mairie de Ngohé afin de mettre en oeuvre une vision nouvelle de développement local fondé sur la compétence, la transparence, la proximité et des résultats concrets. « Nous voulons une commune mieux organisée, mieux équipée et plus attractive.

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Une mairie qui créée davantage d'opportunité à sa jeunesse, accompagne les femmes dans des initiatives économiques, soutient les producteurs, améliore les infrastructures sociales de base et valorise pleinement son potentiel humain », a-t-il remarqué.

Barnabé Gningue a également promis de travailler avec les autres politiciens de la commune de Ngohé pour un développement de leur localité. Il s'est engagé à mettre à profit son expérience et son expertise pour la recherche de partenariat au bénéfice des populations de Ngohé.

La cérémonie d'installation du coordonnateur de la coalition Diomaye président de la commune de Ngohé a été présidée par Ameth Dieng (responsable politique à Diourbel) sur instruction de la superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré.

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