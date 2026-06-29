Guinée: Baccalauréat 2026 - 94 392 candidats à l'assaut des premières épreuves dès ce lundi

Le compte à rebours est terminé pour les candidats au baccalauréat unique. À partir de ce lundi 29 juin, 94 392 élèves composeront sur toute l'étendue du territoire national pour le lancement officiel des premières épreuves de la session 2026.

Selon les chiffres du ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'Alphabétisation, les effectifs se répartissent entre 41 642 filles et 52 750 garçons. Cette année, 32 248 candidats libres tenteront également de décrocher le précieux diplôme.

À quelques heures du début des examens, le ministre Alpha Bacar Barry a lancé un appel à la responsabilité des candidats. Il les exhorte à faire preuve de sérénité, de discipline et d'intégrité tout au long des épreuves, en misant exclusivement sur leurs connaissances et leurs efforts. «Le travail, l'effort personnel et le mérite demeurent les seules voies légitimes vers la réussite », a-t-il insisté.

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Le ministre a également rassuré sur les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des examens sur l'ensemble du territoire. «Le Gouvernement réaffirme sa détermination à garantir des examens crédibles, transparents et équitables, afin que le Baccalauréat demeure le symbole de l'excellence et de la promotion du mérite dans l'école guinéenne », a-t-il déclaré.

Les autorités éducatives espèrent ainsi une organisation exemplaire de cette session 2026, dans un contexte où la lutte contre la fraude et la valorisation du mérite restent des priorités du système éducatif guinéen.