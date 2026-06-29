Le premier tour de la vingt-troisième édition de la Coupe du monde s'est achevé sur une note plus que satisfaisante pour les représentants du continent africain. C'est un carton presque plein pour l'Afrique.

Sur les dix sélections engagées, seule la Tunisie ne répondra pas à l'appel des seizièmes de finale. Le verdict est sans appel. Il claque comme une gifle magistrale, aux marchands de doute et réduit en poussière les critiques qui dénonçaient l'élargissement du quota africain, porté de cinq à dix équipes par la FIFA. Cette décision n'était ni une faveur ni un cadeau. Elle constituait la reconnaissance, certes tardive, du potentiel d'un continent qui ne demandait qu'une seule chose : l'occasion de démontrer à la planète , sa véritable valeur.

Aucune équipe ne doit être victime d'une injustice flagrante

Les neuf locomotives africaines qui poursuivent leur course n'ont rien volé. Elles ont décroché leur qualification à coups de courage, de talent, de discipline et d'abnégation. Parmi elles, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert ont rappelé qu'un match de football ne se joue pas seulement avec les pieds, mais aussi avec le coeur, les poumons, les tripes et un mental en acier trempé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Leurs parcours illustrent parfaitement la résilience qui caractérise aujourd'hui le football africain. Pendant des décennies, le continent africain était convié au banquet mondial pour simplement garnir la salle. Cette époque est désormais révolue. Aujourd'hui, l'Afrique ne se contente plus de dresser la table : elle bouscule les convives et s'installe à la place d'honneur.

Ce Mondial 2026 marque peut-être la fin d'un vieux complexe et le début d'un nouvel ordre footballistique, avec une présence africaine presque envahissante au second tour, tandis que des nations au prestigieux palmarès, comme l'Uruguay, ont quitté la compétition dès la phase de groupes. Plus que jamais, le football mondial n'obéit plus à la hiérarchie des trophées, mais à celle des performances. Mais gare à l'ivresse des premiers succès.

L'Afrique a franchi la porte, certes, mais il lui reste désormais à enfoncer les murs. Le tournoi entre dans sa phase la plus impitoyable. Les calculs appartiennent au passé. Place aux matchs à élimination directe, où la moindre erreur peut anéantir des mois de préparation, où chaque hésitation peut transformer un rêve en cauchemar et où chaque rencontre ressemble à une finale avant l'heure.

A ce stade de la compétition, le talent ne suffit plus. Il faut de la maîtrise, du sang-froid, une efficacité clinique et cette capacité à répondre présent lorsque la pression atteint son paroxysme. Désormais, chaque mètre carré de pelouse devra être défendu comme un territoire national, chaque ballon disputé comme s'il était le dernier et chaque occasion exploitée avec l'instinct d'un prédateur. L'arbitrage sera également au coeur de cette bataille.

Le second tour s'annonce comme une véritable guerre de tranchées

A ce niveau de compétition, aucune équipe ne doit être victime d'une injustice flagrante. Le moindre coup de sifflet approximatif peut briser des mois d'efforts et faire basculer le destin d'une nation. La VAR ne doit pas être un simple écran de contrôle ni un gadget technologique ; elle doit demeurer le dernier rempart contre l'injustice, afin que les matchs se gagnent sous la lumière de l'équité et non dans l'ombre des polémiques.

L'Afrique vient de réussir un véritable coup d'éclat en signant un parcours presque parfait lors de la phase de groupes. Elle a envoyé un message limpide au reste du monde : elle n'est plus un simple outsider, elle est désormais un prétendant crédible aux sommets. Mais l'heure n'est pas à l'autosatisfaction. Le second tour s'annonce comme une véritable guerre de tranchées.

Les crampons devront parler plus fort que les réputations, le caractère devra prendre le pas sur les palmarès, et les joueurs devront faire preuve d'encore plus d'audace, de détermination et de lucidité. Si cette dynamique se poursuit, alors cette Coupe du monde pourrait bien être celle où l'Afrique cessera définitivement d'être un simple invité de prestige, pour s'imposer, enfin, parmi les véritables maîtres du jeu.