Ile Maurice: Mercedes-Benz, 140 ans d'innovation et un tournant électrique

27 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

En 2026, Mercedes-Benz célèbre un anniversaire qui dépasse l'histoire d'une seule marque : 140 ans depuis l'invention de l'automobile. Le 29 janvier 1886, Carl Benz déposait le brevet du Benz Patent-Motorwagen, acte fondateur d'une industrie et d'une transformation mondiale de la mobilité.

L'histoire de Mercedes-Benz est celle d'une réinvention continue. Le voyage pionnier de Bertha Benz en 1888 a démontré que l'automobile pouvait devenir une réalité du quotidien. La Mercedes 35 ch, au tournant du XXe siècle, a contribué à définir l'automobile moderne. Plus tard, la marque a marqué l'industrie avec des avancées majeures en matière de sécurité -- crash-tests, sécurité passive, ABS, ESP et systèmes avancés d'assistance à la conduite.

Confort et design ont toujours occupé une place centrale dans cette philosophie : la technologie doit servir l'expérience humaine, rendre la conduite plus intuitive, plus sûre et plus désirable.

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C'est dans ce contexte que le nouveau CLA électrique prend tout son sens. Il n'est pas simplement un nouveau modèle -- il est un pont entre l'invention de l'automobile et l'avenir de la mobilité électrique. Avec son architecture 800 V, son intelligence digitale et son design élégant, le CLA avec technologie EQ traduit 140 ans d'héritage dans les attentes d'une nouvelle génération.

Cette année anniversaire est résolument tournée vers l'avenir. Mercedes-Benz présente 2026 comme le point de départ du plus grand programme de lancement de produits de son histoire, avec plus de 40 nouveaux modèles prévus sur les deux années suivantes.

Après 140 ans, l'étoile demeure associée à l'invention, à la sécurité et au design. Mais elle représente surtout une conviction : l'automobile peut toujours devenir plus intelligente, plus humaine et plus inspirante.

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