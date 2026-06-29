Ile Maurice: Le Kolektif 420 réclame la légalisation du cannabis

28 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Quelques centaines de personnes ont défilé dans les rues de Port-Louis, hier, à l'appel du Kolektif 420 pour réclamer la légalisation du cannabis. Au rythme des slogans «sintetik nou pa le» et «legaliz gandia», les manifestants ont voulu attirer l'attention sur les ravages de la drogue synthétique.

Le cortège a observé un sit-in devant le Parlement avant de reprendre sa marche, à la demande de la police, jusqu'au Jardin de la Compagnie, où la mobilisation s'est achevée dans le calme. Pour Hemant Ramparsadsingh, président du Kolektif 420, «la légalisation du cannabis fait partie des solutions pour combattre les ravages de la drogue synthétique à Maurice».

Présent à la marche, le chanteur Nitish Joganah a qualifié cette journée d'«historique». «Cela fait des années que nous réclamons la légalisation. Aujourd'hui, le plus grand problème du pays, c'est la drogue synthétique.» Ce fléau «ne connaît ni race, ni religion, ni classe sociale».

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Toutefois, selon lui, la légalisation, à elle seule, ne suffirait pas : «Il faut aussi investir dans le sport, l'agriculture et offrir de vraies perspectives aux jeunes.» De son côté, le viceprésident du Kolektif 420, Emmanuel Sournoise, a livré un témoignage personnel, affirmant que le cannabis l'avait aidé à sortir de «l'enfer de la drogue dure».

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