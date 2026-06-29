Ile Maurice: Rana inculpé, trois autres individus interpellés

Il aura fallu une semaine d'investigations minutieuses, un faux départ et des heures d'épluchage d'images de vidéosurveillance pour aboutir à l'arrestation du principal suspect dans le meurtre de Soobhowtee Jugessur.

Mehedy Hassan Rana, 26 ans, ouvrier bangladais employé dans la même usine que la victime, a été interpellé le 26 juin à Goodlands puis placé en détention. Il a comparu devant la Bail & Remand Court, hier, puis reconduit en cellule.

Le 19 juin, à 21 h 30, la nièce de Soobhowtee Jugessur, 63 ans, ouvrière à Denim de l'Île Ltd à Poudre-d'Or, donne l'alerte après avoir découvert sa tante inerte à son domicile, à chemin Mahatma Gandhi, PetitRaffray. La victime gisait sur le sol de sa chambre, l'extrémité d'un sari violet enroulé autour du cou, la pièce entièrement dévastée. Le SAMU n'a pu que constater le décès. Une enquête pour meurtre est immédiatement ouverte par la police de Goodlands.

Le 21 juin, les officiers de la Field Intelligence Unit et de la CID du Nord procèdent à une première arrestation : un homme de 30 ans résidant dans la localité. Il est toutefois relâché le jour même, son alibi ayant été confirmé, et l'enquête repart de zéro.

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Les enquêteurs se concentrent alors sur l'analyse des images de vidéosurveillance privées du quartier. Le 26 juin, celles du Domaine Restaurant, situé sur St-Joseph Road, révèlent un élément clé : une voiture grise circule dans le secteur à 17 h 50 puis à 21 h 23, le soir du drame. La reconstitution des déplacements indique que le véhicule se serait trouvé à proximité du domicile de la victime vers 17 h 50 et aurait quitté les lieux à 21 h 05, peu avant la découverte du corps.

Sur ces mêmes images, l'individu se présente sous le nom de «Rana» et indique travailler chez Denim de l'Île Ltd, l'usine même où Soobhowtee Jugessur était employée.

Le véhicule est enregistré au nom de Mehedy Hassan Rana, 26 ans, ressortissant bangladais. Ce faisceau de coïncidences - véhicule, horaire, prénom, employeur - constitue des éléments suffisants pour procéder à son interpellation. Le même jour, une équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord se rend dans un dortoir à Bahadoor Road, à Goodlands et arrête le suspect.

Dans la foulée, trois autres personnes sont arrêtées à Bahadoor Lane : Athma Shiwanthi Perera Singankutti Arachchige, 25 ans, ouvrière textile sri-lankaise ; Mamun Sardar, 38 ans, Bangladais en situation irrégulière travaillant dans une pépinière à Poudre-d'Or - par ailleurs signalé comme disparu depuis 2020 - et Mohammad Basher Ali, 53 ans, sans emploi, résidant à Goodlands.

Athma Shiwanthi Perera Singankutti Arachchige et Mohammad Basher Ali ont depuis été relâchées après interrogatoire. Quant à Mamun Sardar, étant en situation irrégulière sur le territoire, devrait par ailleurs faire l'objet d'une procédure de déportation. Mehedy Hassan Rana reste, lui, maintenu en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant la justice.

Des prélèvements ADN ont également été effectués sur la scène du crime et sur la dépouille de la victime par la Major Crime Investigation Team, afin de déterminer si le profil génétique de Rana correspond aux traces relevées.

Il reste désormais à établir le mobile exact du crime, la nature des liens entre les protagonistes et le rôle précis de chacun dans cette affaire.