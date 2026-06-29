Ile Maurice: Une soirée d'idées et d'inspiration sous le signe de «The future is human»

The future is human : tel était le thème de la soirée TEDxVacoasPhoenix 2026 organisée vendredi dernier à MCine Tribeca Mall. Porté par la poétesse, ancienne journaliste, chargée de cours et auteure Sahana Jafer, cet événement a réuni entrepreneurs, professionnels, innovateurs et passionnés autour d'un même objectif : partager des expériences capables d'inspirer une nouvelle génération de Mauriciens.

Dans une ambiance à la fois élégante, chic et conviviale, les participants ont pris place dans une salle comble, témoignant de l'engouement suscité par ce premier TEDx indépendant organisé par Sahana Jafer. Dès les premiers instants, l'atmosphère mêlait curiosité intellectuelle, échanges et réseautage, fidèle à l'esprit des conférences TEDx. Cette édition a mis l'accent sur les qualités humaines qui continueront de façonner l'avenir malgré les avancées technologiques. Créativité, résilience, empathie, communication et capacité d'adaptation étaient au coeur des différentes interventions.

Les conférenciers se sont succédé sur scène avec des témoignages personnels et des parcours inspirants. David Koon Kam King, expert-comptable agréé (Financial Conduct Authority, Institute of Chartered Accountants in England and Wales) et ancien président de la Chinese Business Chamber of Mauritius, a expliqué comment l'exposition à de nouvelles expériences permet d'élargir ses horizons dans une intervention intitulée Your Life Expands Through Exposure.

Sharmila Kalachand, Public Speaker, et Marketing Specialist a proposé une réflexion profonde sur le deuil avec What if Grief Isn't About Getting Your Old Self Back, invitant chacun à repenser la manière dont les épreuves transforment une personne. De son côté, Sanjana Gobin, Clinical Psychologist et CEO de HirePulse Mauritius, a abordé la fatigue émotionnelle des personnes qui semblent les plus fortes dans The Strongest People I Know Are the Most Exhausted Ones, un discours qui a suscité une vive émotion dans la salle.

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Moshin Moossa, Managing Director de Dr Fleetcare, Titanium Flights et Titanium Events, est revenu sur son expérience de survie après un tsunami, démontrant comment les épreuves les plus difficiles peuvent devenir une source de résilience. Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu, a, quant à lui, partagé les enseignements de son parcours entrepreneurial, insistant sur l'importance de l'innovation, de la persévérance et de la capacité à saisir les opportunités.

À l'issue de cette première édition, Sahana Jafer s'est dite profondément émue par l'accueil réservé à l'événement. Pour elle, TEDxVacoasPhoenix dépasse largement le cadre d'une simple conférence. «Au-delà de l'événement, c'est la naissance d'une communauté que je retiens. Pour moi, ce n'est pas simplement une conférence, c'est le début d'un mouvement autour des idées qui méritent d'être partagées.» L'organisatrice explique que plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour concrétiser ce projet.

Une équipe de bénévoles passionnés s'est mobilisée afin de respecter les standards internationaux de TEDx. Le plus grand défi, confie-t-elle, a été de faire comprendre au public mauricien ce qu'est réellement un TEDx et sa mission. Elle souligne également le soutien déterminant de son partenaire principal, Starlainsi que celui d'HA Ramtoola and Sons, Air Water, AMI, One Essence, Bio Culture Group, Mauribuzz et de Prashin K. Lutchoomun, partenaire officiel de la production.

Le thème The Future is Human n'a pas été choisi au hasard. Selon Sahana Jafer, il rappelle que les avancées technologiques ne remplaceront jamais les qualités profondément humaines. «Le thème de cette édition, "The Future is Human", nous rappelle que, malgré les avancées technologiques, ce sont les qualités humaines, la créativité, l'empathie, la curiosité et le dialogue qui façonneront notre avenir.» Cette première édition s'est déroulée avec une capacité d'accueil limitée, conformément aux conditions de la licence TEDx. Malgré cette contrainte, la salle a affiché complet, démontrant l'intérêt grandissant du public mauricien pour ce format.

Forte de ce succès, Sahana Jafer voit déjà plus loin. Son objectif est d'obtenir une licence élargie afin d'accueillir davantage de participants lors des prochaines éditions. Elle ambitionne également de bâtir un véritable écosystème TEDx à Maurice avec l'organisation de futurs TEDx, mais aussi de TEDxYouth et TEDxWomen, afin de continuer à faire rayonner les idées et les talents mauriciens sur la scène internationale.